El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México confirmó el inicio de trabajos de rehabilitación en la Línea 2, una de las más utilizadas del sistema. Las obras forman parte de un plan de inversión 2026 orientado a modernizar infraestructura, reforzar seguridad y preparar la red de transporte ante el incremento de movilidad previsto. Las autoridades informaron que los trabajos comenzarán el lunes 9 de febrero, con intervenciones progresivas en distintos puntos del recorrido. Debido a estas labores, se aplicarán cierres parciales, ajustes operativos y modificaciones en el servicio para permitir la ejecución de las obras. El proyecto contempla reparaciones estructurales, instalación de nuevos sistemas de seguridad y mantenimiento en vías e instalaciones. Como parte de esta primera fase, se confirmó que algunas estaciones suspenderán operaciones desde la fecha señalada. El cierre del Metro CDMX en la Línea 2 iniciará el 9 de febrero con la intervención de estaciones ubicadas en un tramo clave del sistema. Cabe recordar que los trabajos serán paulatinos hasta cubrir el recorrido que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, corredor que une el norte, el centro y el sur de la ciudad. Las autoridades confirmaron que las primeras estaciones que suspenden servicio serán: El cierre responde a trabajos de rehabilitación, modernización de infraestructura, instalación de cámaras de seguridad y mantenimiento en vías. La suspensión se mantendrá mientras duren las intervenciones en estas estaciones. El plan de obras del Metro CDMX Línea 2 incluye ajustes en horarios para reducir afectaciones a los usuarios. Las estaciones intervenidas operarán con servicio limitado durante ciertos días de la semana, mientras avanzan los trabajos de rehabilitación. La operación quedará de la siguiente manera: Las autoridades indicaron que el esquema podrá modificarse conforme avancen las obras. Mientras tanto, algunos tramos seguirán operando sin cambios para mantener la conectividad: El Metro señaló que los cierres serán temporales y forman parte de una rehabilitación integral que busca mejorar seguridad, funcionamiento y capacidad del sistema ante el aumento de movilidad previsto en los próximos años.