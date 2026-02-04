El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sigue expandiendo sus alternativas de apoyo financiero para los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través del programa Mejoravit Solo para Ti, los trabajadores formales tienen la posibilidad de acceder a recursos significativos destinados exclusivamente a mejorar sus condiciones habitacionales.

El Infonavit da apoyo económico a los trabajadores formales de México

Este programa se distingue de los créditos hipotecarios convencionales, ya que no exige que se ofrezca la vivienda como garantía. Su objetivo primordial es facilitar el acceso a recursos para aquellos que desean ampliar, remodelar o reparar su vivienda, utilizando como base los ahorros acumulados en su Subcuenta de Vivienda.

¿Qué es el préstamo Mejoravit y cuál es su monto máximo?

El crédito Mejoravit Solo para Ti permite a los trabajadores acceder a montos que van desde 10,000 hasta 163,030.21 pesos, dependiendo del saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda. El límite máximo que puede otorgarse corresponde a un 90% del total acumulado en dicha cuenta.

Las tasas de interés son fijas y competitivas: 10% anual para préstamos de hasta 41,273.47 pesos y 11% anual para cantidades superiores. Esta estructura hace que el financiamiento sea predecible y transparente para los solicitantes.

Los plazos de pago están diseñados para adaptarse a diferentes capacidades económicas. Para montos menores, el periodo de amortización va de 1 a 5 años, mientras que para cantidades más altas se extiende hasta 10 años, brindando flexibilidad en los pagos mensuales.

Requisitos esenciales para acceder al apoyo económico del Infonavit

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con criterios específicos establecidos por el instituto. En primer lugar, es obligatorio mantener una relación laboral y estar registrado como derechohabiente del IMSS.

Un aspecto importante es que la vivienda a mejorar debe ser tu residencia habitual, aunque también se permiten obras en propiedades de familiares directos. Por último, existe un límite de edad: la suma de tu edad actual más el plazo del crédito no puede exceder 70 años en hombres o 75 en mujeres.

Además, debes contar con una Afore activa y tener actualizados tus datos biométricos. El Infonavit también requiere autorización para consultar tu historial en el buró de crédito y no debes tener ningún crédito vigente con el organismo público.

Guía completa para solicitar tu crédito y requisitos documentales

El proceso de solicitud comienza en el portal Mi Cuenta Infonavit, donde se puede verificar la elegibilidad y el monto accesible según el saldo disponible. Tras autorizar la consulta crediticia y seleccionar el plazo de pago, será necesario elaborar un proyecto detallado de las mejoras a realizar.

La documentación necesaria incluye:

Identificación oficial vigente Acta de nacimiento CURP RFC Comprobante de domicilio reciente Estado de cuenta bancario

Asimismo, será preciso descargar y completar los formatos específicos que se encuentran en la plataforma del Infonavit.

Es posible iniciar el trámite de forma digital o acudir personalmente a un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Una vez que el crédito sea aprobado, se contará con un plazo máximo de 9 meses para utilizar los recursos destinados a las remodelaciones, ampliaciones o reparaciones del hogar.