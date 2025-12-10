La CDMX anticipa una fuerte derrama por los peregrinos que acudirán a la Basílica de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Fuente: INAH.

La celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre se suma este año al ciclo comercial más intenso del país, un periodo continuo que inició con El Buen Fin, seguirá con las fiestas decembrinas y concluirá en el Día de Reyes.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), solo la festividad guadalupana dejará una derrama superior a MXN $21,700 millones, impulsada por millones de peregrinos que se trasladan, consumen y dinamizan las economías locales.

La Confederación estima un incremento cercano al 8.5% frente a 2024, con un flujo creciente hacia templos y santuarios, especialmente a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los recintos marianos más visitados del mundo. Cada visitante activa gasto en hospedaje, transporte, alimentos, artesanías, artículos religiosos y comercio formal y popular.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que este tramo del año ya se posicionó como el más relevante para el sector.

“Hoy ya es la temporada comercial más importante del año para el comercio formal. En muchos giros concentra entre una cuarta y una tercera parte de las ventas anuales y define si el año cierra en positivo”, dijo.

Detalló que el impulso proviene de tres grandes bloques de consumo: electrónica, moda y artículos para el hogar, presentes en El Buen Fin y Navidad; turismo, hospedaje, alimentos y artículos religiosos durante la temporada guadalupana; y juguetes, productos infantiles y panificación hacia el Día de Reyes. “A esto se suman servicios ligados al comercio electrónico y los pagos digitales”, apuntó.

Para miles de negocios familiares, este periodo es decisivo. “Para las Mipymes este periodo es la diferencia entre números negros y rojos. Aquí pagan aguinaldos, se ponen al corriente y hacen colchón para la Cuesta de Enero. Y sí, vemos mayor contratación temporal, sobre todo en comercio, turismo, logística y servicios. Y queremos que sea contratación formal”, expresó.

El neo-tridente comercial

CONCANACO destacó que este nuevo “tridente comercial” (El Buen Fin, Guadalupe y Reyes) otorga continuidad a la actividad económica en el cierre de 2025 al mantener un flujo constante de consumidores en comercios y servicios.

Para el sector empresarial, esta cadena de eventos representa un respiro financiero para miles de unidades económicas que concentran gran parte del empleo.

La Confederación señaló que el crecimiento en movilidad y afluencia requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y ciudadanía para garantizar seguridad y operación ordenada, especialmente en las principales rutas de peregrinación.

Además, reiteró que el turismo religioso continúa fortaleciéndose como un pilar económico para diversas regiones del país y que, si la tendencia de este año se mantiene, este periodo podría consolidarse como la temporada comercial más relevante para el comercio y los servicios en México.