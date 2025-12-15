En esta noticia <b>Arca Continental y el aniversario de Coca-Cola</b>

Arca Continental tiene un catalizador clave para 2026 que podría amortiguar parte del impacto financiero derivado del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), su presencia directa en la Copa Mundial 2026.

Una presentación a inversionistas revela que la embotelladora de Coca-Cola tendrá presencia comercial en cuatro ciudades sede del Mundial 2026, lo que le dará acceso a 24 partidos. La compañía será anfitriona en Dallas y Houston, dos de las plazas más relevantes por afluencia y consumo.

“Seremos anfitriones de 24 de los 104 partidos en nuestras cuatro ciudades, en México y Estados Unidos”, dijo Arturo Gutiérrez, director general de la empresa.

El alza del IEPS —que pasó de 1.64 a 3.08 pesos por litro de bebidas azucaradas— obligará a la refresquera a trasladar el incremento de costos al consumidor final. La empresa anticipa un ajuste de entre 8% y 10% en precios, un movimiento que podría presionar los volúmenes, según reconoció Gutiérrez.

Pese a ello, la compañía confía en varios factores que ayudarán a compensar el efecto fiscal. El más relevante es el impulso comercial y de consumo asociado al Mundial 2026, tanto en México como en Estados Unidos, donde se espera un aumento en la demanda de productos de Coca-Cola durante los partidos y las activaciones promocionales.

Una de las cartas fuertes será Coca-Cola Zero, que jugará un rol central en las campañas vinculadas al torneo.

“Coca-Cola Zero será protagonista en muchas de las campañas relacionadas con la Copa Mundial. En términos de rentabilidad, no creemos que esto afecte significativamente la rentabilidad general en el futuro”, explicó el directivo.

A este empuje se suman otras celebraciones que la empresa aprovechará comercialmente, como el centenario de la marca y el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Aprovecharemos todas las actividades relacionadas con la Copa Mundial y también la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. También participaremos en ello el año que viene”, añadió Gutiérrez.

Con un 2026 lleno de eventos de alto tráfico y consumo, Arca Continental ve en el Mundial un elemento comercial que puede ayudar a equilibrar los desafíos fiscales y preservar márgenes en un entorno de costos al alza y presiones inflacionarias.