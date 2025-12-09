Raising Cane’s llega con un posicionamiento y especialización en chicken fingers, velocidad de servicio y un menú acotado.

El mercado mexicano se prepara para una nueva oleada de competencia, pero ahora en el pollo frito con la inminente entrada de Raising Cane’s con un acuerdo vinculante que firmó con Alsea para traer la marca a México.

Si bien está por verse el número de sucursales de este nuevo jugador en el mercado, es un movimiento que presiona directamente a jugadores consolidados como KFC y Popeyes, marcas de origen estadounidense, o Pollo Feliz, cadena mexicana que dice operar 700 unidades en México y unas 300 en Estados Unidos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea informó que prevé abrir su primer restaurante durante la primera mitad del próximo año y que evalúa una expansión más amplia en el país y la región, lo que apunta a una estrategia de crecimiento acelerado en una categoría de alto consumo y márgenes atractivos.

Raising Cane’s llega con un posicionamiento y especialización en chicken fingers, velocidad de servicio y un menú acotado que le ha permitido escalar con rapidez en EE.UU. Por ventas, es la tercera cadena más grande del segmento, por arriba de KFC y solo detrás de Chick-fil-A y Popeyes.

Su entrada presiona a KFC, que lleva décadas de presencia en territorio mexicano y una extensa red de tiendas, así como a Popeyes, que ha apostado por una expansión más selectiva y un posicionamiento premium.

Con más de 950 restaurantes en 43 estados de EE.UU. y presencia en Medio Oriente, Raising Cane’s planea sumar a México y Reino Unido como nuevas plataformas de crecimiento.

En 2024 abrió 118 restaurantes y prevé alrededor de 100 más este año, mientras mantiene cerca de 200 en desarrollo.

El fundador de la cadena, Todd Graves, se fijó el objetivo de llevar a la marca al “top 10” global de restaurantes con más de u$d 10,000 millones en ventas anuales. Al cierre del año pasado, la compañía reportó ingresos por u$d 5,100 millones, un crecimiento anual cercano al 34%, de acuerdo con Bloomberg.

Para Alsea, el acuerdo refuerza una estrategia de diversificación de portafolio frente a un entorno de consumo más selectivo. Este año también firmó un acuerdo para traer Chipotle Mexican Grill a México, cuya primera apertura se espera a inicios de enero, consolidando su apuesta por marcas estadounidenses de alto reconocimiento.