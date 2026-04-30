Las acciones de FEMSA, dueña de Oxxo, avanzaron 2.21% en la Bolsa Mexicana de Valores y cotizaban en 200.49 pesos por unidad (Ciudad de México 10:00 horas), luego de que la compañía reportara un fuerte salto en su utilidad neta durante el primer trimestre de 2026. La ganancia ascendió aMXN $17,639 millones, casi el doble frente a los 8,942 millones registrados en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con su reporte financiero. Sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado por un efecto extraordinario vinculado a la fusión entre BradyPLUS e Imperial Dade. Al excluir este impacto, la utilidad neta mayoritaria se ubicó en MXN $5,688 millones, lo que implicó una caída de 36.4% interanual. La compañía explicó que este retroceso respondió principalmente a mayores gastos financieros, derivados de una pérdida cambiaria, así como a un incremento en los costos financieros y menores ingresos por intereses. En cuanto a los ingresos, FEMSA reportó un alza de 8.5% interanual, hasta MXN $207,784 millones, impulsada por el desempeño de Oxxo México, con un crecimiento de 8.3%, y de las divisiones de Américas y Movilidad, que avanzaron 12.9%. El periodo, señaló la empresa, estuvo marcado por un entorno de consumo desafiante, que fue parcialmente compensado por estrategias promocionales para incentivar el tráfico y el ticket promedio en tiendas. “Oxxo incrementó su utilidad operativa a doble dígito en sus principales mercados, superando ampliamente los ingresos y expandiendo sus márgenes, mientras que Coca-Cola Femsa demostró resiliencia frente a un entorno complejo en México”, afirmó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de la compañía. El ejecutivo añadió que la firma también avanzó en la optimización de su estructura organizacional, mientras que sus operaciones fuera de México —particularmente en Chile, Perú y Colombia— mostraron crecimientos de doble dígito en ventas mismas tiendas y una reducción en pérdidas. Por su parte, el flujo operativo (EBITDA) creció 11.2% interanual, hasta MXN$ 28,127 millones, con un margen de 13.5%, lo que representó una expansión de 60 puntos base frente al mismo periodo de 2025. “Femsa obtuvo unos resultados sólidos, con unos ingresos superiores a las expectativas y un EBITDA que superó las previsiones, gracias al buen comportamiento de OXXO y de la división de América y Movilidad”, escribieron analistas de Barclays en una nota. Los estrategas mantienen la recomendación de Neutral.