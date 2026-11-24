La Secretaría de Protección Civil de Veracruz activó la alerta gris, en fase de organización, debido a los efectos del frente frío número 8 y su masa de aire polar. Este fenómeno meteorológico ocasionará lluvias intensas, tormentas, un evento de Norte prolongado y un considerable descenso de las temperaturas en distintas regiones del estado.
Según el pronóstico oficial, las precipitaciones se intensificaron durante la noche de este domingo en el norte de Veracruz y se extendió progresivamente hacia el resto de la entidad a lo largo del lunes.
Las autoridades estiman acumulados máximos de entre 70 y 150 milímetros, especialmente en las cuencas del Pánuco al Actopan, Los Tuxtlas y las zonas bajas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.
Reporte del clima del SMN este martes 24 de noviembre
En cuanto a las condiciones del viento, Protección Civil señaló que el evento de Norte inició este lunes 23 de noviembre y podría mantenerse hasta el miércoles 25, con rachas de entre 70 y 95 kilómetros por hora en las zonas costeras. A esto se sumará un incremento del oleaje, que podría alcanzar alturas de entre 3 y 4 metros en las inmediaciones del litoral veracruzano.
El pronóstico del SMN también contempla lluvias durante el martes y miércoles, principalmente en las regiones montañosas, Los Tuxtlas y las zonas bajas del sur de Veracruz.
Por otra parte, el ingreso de la masa de aire ártico provocará un descenso significativo de las temperaturas durante la semana, con noches y madrugadas frías y probabilidad de heladas en las áreas de mayor altitud a partir del jueves.
Detalles del clima
Durante gran parte del día se espera cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y algunos chubascos que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 55%.
En cuanto a la temperatura, alcanzará una máxima de 26 °C y una mínima de 23 °C, con una sensación térmica de entre 25 °C y 28 °C, dependiendo de la hora y la humedad.
Protección Civil activó alerta por frente frío 8 en Veracruz
Ante este escenario, las autoridades alertaron sobre posibles crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves, caída de árboles y anuncios publicitarios, además de afectaciones en viviendas y servicios.
Como medidas preventivas, recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no intentar atravesar corrientes de agua y seguir las actualizaciones meteorológicas, así como las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.