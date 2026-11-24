Un frente frío se produce cuando una masa de aire frío y denso avanza sobre una región y desplaza hacia arriba al aire cálido, lo que genera cambios repentinos en las condiciones meteorológicas. Imagen ilustrativa.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz activó la alerta gris, en fase de organización, debido a los efectos del frente frío número 8 y su masa de aire polar. Este fenómeno meteorológico ocasionará lluvias intensas, tormentas, un evento de Norte prolongado y un considerable descenso de las temperaturas en distintas regiones del estado.

Según el pronóstico oficial, las precipitaciones se intensificaron durante la noche de este domingo en el norte de Veracruz y se extendió progresivamente hacia el resto de la entidad a lo largo del lunes.

El frente frío 8 comenzó su ingreso a territorio mexicano el pasado viernes 20 de noviembre, pero sus efectos serán notorios durante los siguientes días. Fuente: EFE Toni Albir

Las autoridades estiman acumulados máximos de entre 70 y 150 milímetros, especialmente en las cuencas del Pánuco al Actopan, Los Tuxtlas y las zonas bajas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.

Reporte del clima del SMN este martes 24 de noviembre

En cuanto a las condiciones del viento, Protección Civil señaló que el evento de Norte inició este lunes 23 de noviembre y podría mantenerse hasta el miércoles 25, con rachas de entre 70 y 95 kilómetros por hora en las zonas costeras. A esto se sumará un incremento del oleaje, que podría alcanzar alturas de entre 3 y 4 metros en las inmediaciones del litoral veracruzano.

El pronóstico del SMN también contempla lluvias durante el martes y miércoles, principalmente en las regiones montañosas, Los Tuxtlas y las zonas bajas del sur de Veracruz.

Por otra parte, el ingreso de la masa de aire ártico provocará un descenso significativo de las temperaturas durante la semana , con noches y madrugadas frías y probabilidad de heladas en las áreas de mayor altitud a partir del jueves.

Detalles del clima

Durante gran parte del día se espera cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y algunos chubascos que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 55%.

En cuanto a la temperatura, alcanzará una máxima de 26 °C y una mínima de 23 °C, con una sensación térmica de entre 25 °C y 28 °C, dependiendo de la hora y la humedad.

Protección Civil activó alerta por frente frío 8 en Veracruz

Ante este escenario, las autoridades alertaron sobre posibles crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves, caída de árboles y anuncios publicitarios, además de afectaciones en viviendas y servicios.

Como medidas preventivas, recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no intentar atravesar corrientes de agua y seguir las actualizaciones meteorológicas, así como las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.