El Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, abrió el registro de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, segundo semestre de 2026.
La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, segundo semestre 2026 entrega 1,500 pesos bimestrales para “transporte y más”, según indica el comunicado del Gobierno de la Ciudad de México.
Este subsidio económico está dirigido a estudiantes de “algún programa de licenciatura en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas o en algún plantel de una universidad nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta”, el documento oficial de la SECTEI aclara que prioriza a las mujeres y a quienes viven en en unidades territoriales con bajo Índice de Desarrollo Social.
Requisitos para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más
El registro lo a la beca para universitarios de CDMX exige los siguientes requisitos:
- Comprobante de inscripción del semestre actual
- INE o pasaporte vigente
- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a tres meses
- CURP del estudiante
- RFC
- Teléfono
- Identificación oficial vigente
El formulario de registro a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más está disponible en el sitio web de la Agencia Digital de Innovación Pública, allí la autoridad aclara lo siguiente: “Todos los documentos adjuntados deben de ser oficiales, vigentes, estar completos, con sellos, no presentar tachaduras, ni enmendaduras, que sean legibles y cada documento debe subirse por separado. Adjunta tu identificación oficial con fotografía, en caso de ser menor de edad ingresa Identificación Oficial de la madre, padre o persona tutora”.
Sí ya estás registrado, atención, lo debes hacer de nuevo
Si ya formas parte de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, recuerda que para conservar este apoyo económico es indispensable renovar tu registro semestralmente en cada convocatoria que publique la SECTEI y continuar con tus estudios universitarios.
En ese caso, estos son los requisitos:
- Registro periódico: Inscribirte de nuevo en la convocatoria del programa social cada semestre.
- Inscripción activa: Mantenerte matriculado a nivel licenciatura en una universidad pública de la CDMX o ZMVM (modalidad escolarizada o mixta).
- Cumplimiento continuo: Seguir reuniendo los requisitos de acceso originales del programa social.
- Cobro oportuno: Acudir a recoger tu medio de pago dentro del plazo límite notificado por correo o en el sitio oficial.
Asegúrate de revisar con frecuencia tu correo electrónico y la página oficial de la SECTEI para no perder las fechas límite de recolección, ya que una vez vencido el plazo, la beca se cancelará definitivamente.