En carreteras federales de México, cruzar topes a más de 5 km/h puede generar multas de 7 a 10 UMAs ($821.17 a $1,173.10 en 2026).

Los conductores que circulen por carreteras federales de México deben respetar una regla poco conocida al momento de cruzar los topes: reducir la velocidad a un máximo de 5 km/h. Así lo establece el artículo 14 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que también contempla multas económicas para quienes superen ese límite.

La disposición forma parte de las normas de seguridad vial que buscan reducir los riesgos al transitar por estas vías y establece una sanción específica para los automovilistas que no la cumplan.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre pasar los topes?

El artículo 14 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que los conductores deben reducir la velocidad a un máximo de cinco kilómetros por hora para cruzar un tope.

La disposición también contempla una sanción para quienes excedan ese límite. De acuerdo con el decreto de reforma de los valores de las sanciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de agosto de 2026, los automovilistas que incumplan esta obligación pueden recibir una multa de 7 a 10 veces la cuota diaria establecida por el reglamento.

Por lo tanto, no basta con disminuir ligeramente la velocidad al acercarse a un reductor: la norma establece expresamente que no se deben superar los 5 km/h durante el cruce.

El Reglamento de Tránsito federal exige bajar a máximo 5 km/h al pasar topes en carreteras federales o tramos cercanos a zonas habitadas. Fuente: Magnific

¿De cuánto es la multa por pasar un tope a más de 5 km/h?

En base al artículo 14 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, los conductores que superen los 5 km/h al cruzar un tope pueden recibir una multa de 7 a 10 veces la cuota diaria establecida por la normativa.

Esta cuota equivale a una Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2026, su valor diario es de $117.31 pesos, por lo que la sanción puede oscilar entre $821.17 y $1,173.10 pesos, de acuerdo con el INEGI.

¿En qué carreteras de México se aplica esta regla?

La disposición no se aplica automáticamente a todas las calles, avenidas y vialidades del país. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal regula la circulación en carreteras y puentes de jurisdicción federal, tal como establece su artículo 1.

Además, la norma indica que los topes solamente pueden colocarse en carreteras urbanas o en tramos próximos a cualquier asentamiento humano.

Esto significa que la multa federal por superar los 5 km/h al cruzar un tope corresponde al ámbito de aplicación de este reglamento. En calles y avenidas locales pueden existir disposiciones diferentes, de acuerdo con las normas de tránsito de cada entidad o municipio.