En Oaxaca, la Ley de Movilidad establece que los estacionamientos de plazas comerciales, centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio deben ofrecer el servicio de manera gratuita a sus clientes. De esta manera, la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que el 1 de diciembre de 2026 iniciará inspecciones para verificar su cumplimiento.
Los establecimientos que mantengan cobros podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones. Además, las autoridades municipales podrán intervenir en los casos que correspondan para determinar medidas como multas o clausuras.
¿Qué dice la Ley de Movilidad sobre los estacionamientos gratuitos?
La disposición está contemplada en el artículo 24 Bis de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca e indica que los estacionamientos ubicados en centros comerciales, plazas, supermercados y tiendas de autoservicio son considerados privados y deben ofrecer el servicio gratuitamente.
El mismo artículo prohíbe cobrar tarifas o cuotas por el resguardo de vehículos en estos establecimientos y establece que podrán aplicarse sanciones cuando se incumpla la normativa.
Esta disposición fue incorporada mediante el Decreto 2765, aprobado por el Congreso de Oaxaca el 22 de septiembre de 2021 y publicado en el Periódico Oficial el 23 de octubre de ese año.
La SEMOVI de Oaxaca comenzará con inspecciones en establecimientos para cumplir con el estacionamiento gratis
La Secretaría de Movilidad de Oaxaca anunció que comenzará las inspecciones el 1 de diciembre de 2026. Antes de esa fecha, los establecimientos tienen hasta el 30 de noviembre para dejar de cobrar el estacionamiento y cumplir con la disposición.
La titular de la Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez, informó sobre los operativos y las notificaciones realizadas a los establecimientos. Según publicó El Heraldo de México, las inspecciones se llevarán adelante en coordinación con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.
La funcionaria explicó que los establecimientos que no cumplan podrán ser revisados por posibles faltas administrativas. El objetivo es comprobar que los estacionamientos comerciales respeten la gratuidad establecida en la legislación estatal.
¿Qué sanciones podrán recibir las plazas comerciales y los supermercados?
Los negocios que continúen cobrando por estacionar podrán enfrentar procedimientos administrativos y las sanciones correspondientes por incumplir la Ley de Movilidad.
El artículo 193 de la normativa establece que la Secretaría, mediante su personal de supervisión, inspección y vigilancia, conocerá las infracciones y podrá iniciar procedimientos de sanción cuando detecte incumplimientos.
En cuanto a las clausuras, la intervención de los ayuntamientos es relevante: las autoridades municipales pueden aplicar las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones, como parte de los operativos de vigilancia y cumplimiento.