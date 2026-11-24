Semovi Oaxaca iniciará inspecciones el 1 de diciembre de 2026 para garantizar el estacionamiento gratuito en plazas y supermercados.

En Oaxaca, la Ley de Movilidad establece que los estacionamientos de plazas comerciales, centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio deben ofrecer el servicio de manera gratuita a sus clientes. De esta manera, la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que el 1 de diciembre de 2026 iniciará inspecciones para verificar su cumplimiento.

Los establecimientos que mantengan cobros podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones. Además, las autoridades municipales podrán intervenir en los casos que correspondan para determinar medidas como multas o clausuras.

¿Qué dice la Ley de Movilidad sobre los estacionamientos gratuitos?

La disposición está contemplada en el artículo 24 Bis de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca e indica que los estacionamientos ubicados en centros comerciales, plazas, supermercados y tiendas de autoservicio son considerados privados y deben ofrecer el servicio gratuitamente.

El mismo artículo prohíbe cobrar tarifas o cuotas por el resguardo de vehículos en estos establecimientos y establece que podrán aplicarse sanciones cuando se incumpla la normativa.

Esta disposición fue incorporada mediante el Decreto 2765, aprobado por el Congreso de Oaxaca el 22 de septiembre de 2021 y publicado en el Periódico Oficial el 23 de octubre de ese año.

Plazas y tiendas en Oaxaca tienen hasta el 30 de noviembre para dejar de cobrar estacionamiento o enfrentarán multas y clausuras. Fuente: Magnific

La SEMOVI de Oaxaca comenzará con inspecciones en establecimientos para cumplir con el estacionamiento gratis

La Secretaría de Movilidad de Oaxaca anunció que comenzará las inspecciones el 1 de diciembre de 2026. Antes de esa fecha, los establecimientos tienen hasta el 30 de noviembre para dejar de cobrar el estacionamiento y cumplir con la disposición.

La titular de la Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez, informó sobre los operativos y las notificaciones realizadas a los establecimientos. Según publicó El Heraldo de México, las inspecciones se llevarán adelante en coordinación con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.

La funcionaria explicó que los establecimientos que no cumplan podrán ser revisados por posibles faltas administrativas . El objetivo es comprobar que los estacionamientos comerciales respeten la gratuidad establecida en la legislación estatal.

¿Qué sanciones podrán recibir las plazas comerciales y los supermercados?

Los negocios que continúen cobrando por estacionar podrán enfrentar procedimientos administrativos y las sanciones correspondientes por incumplir la Ley de Movilidad.

El artículo 193 de la normativa establece que la Secretaría, mediante su personal de supervisión, inspección y vigilancia, conocerá las infracciones y podrá iniciar procedimientos de sanción cuando detecte incumplimientos.

En cuanto a las clausuras, la intervención de los ayuntamientos es relevante: las autoridades municipales pueden aplicar las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones, como parte de los operativos de vigilancia y cumplimiento.