Con la actualización de la UMA de 2026 a 117.31 pesos, las multas ordinarias del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX alcanzan hasta 4,692.40 pesos.

El incumplimiento del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que enumera las faltas contra la seguridad ciudadana, sí se castiga con multas que van desde los 1,290.41 hasta los 4,692.40 pesos. Estos montos se calculan con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado por el INEGI para 2026.

Sin embargo, este rango de dinero en multas no aplica por igual a todas las conductas de ese artículo de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX. La ley divide estas infracciones en tres niveles de gravedad distintos, por lo que la sanción exacta depende de la falta cometida.

Mientras las faltas leves y medias permiten pagar una multa dentro de esos montos, las infracciones más graves no tienen multa ordinaria y se castigan directamente con arresto de hasta 36 horas, trabajo comunitario o pagos mayores por reparación de daños.

Las infracciones más graves contra la seguridad ciudadana, como llamadas falsas a emergencia o arrancones, no admiten multa ordinaria y se castigan con arresto o trabajo comunitario. Fuente: Shutterstock Arkadij Schell

Cuánto cuesta cada multa según la UMA 2026

El 8 de enero de 2026, el INEGI informó que el valor diario de la UMA a partir del 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos, tras un aumento anual de 3.69 %. Al multiplicar esta cifra por las unidades que marca la ley, las multas del artículo 28 quedan así:

Infracciones Tipo B, de 1,290.41 a 4,692.40 pesos: Equivalen a entre 11 y 40 UMAs, o bien arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas. Aplican por pasear perros sin medidas de seguridad para evitar ataques, obstruir o usar la vía pública sin permiso y apagar o dañar el alumbrado público.

Infracciones Tipo C, de 2,463.51 a 3,519.30 pesos: Equivalen a entre 21 y 30 UMAs, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Aplican por tomar alcohol o consumir drogas en la calle, quemar pirotecnia o encender fogatas sin permiso, pelear en la vía pública, alterar el orden en espectáculos, trepar bardas ajenas, disparar armas de postas o diábolos contra personas o animales y llevar acompañantes no usuarios en el transporte público para cobrar o invitar pasaje.

Pasear mascotas sin medidas de seguridad o obstruir la vía pública sin permiso se sanciona con multas que van de 1,290.41 a 4,692.40 pesos en 2026. Fuente: Shutterstock

Arrestos, accidentes viales y topes por salario

Las conductas más delicadas del artículo 28 corresponden a las infracciones Tipo D, que no se resuelven con multa ordinaria, sino con 20 a 36 horas de arresto o 10 a 18 horas de trabajo comunitario. Aquí entran las llamadas falsas a servicios de emergencia, (cuya sanción se duplica si se repite), la reventa de boletos, los arrancones en vía pública y las peleas de animales.

Por último, la ley protege a las personas de menores ingresos: si el infractor es jornalero, obrero o trabajador asalariado, la multa nunca puede superar el salario de un día, o el ingreso diario en el caso de trabajadores independientes. Si no tiene antecedentes en el juzgado cívico, el juez también puede dejarlo solo en una llamada de atención.