La medida alcanza a personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque existen excepciones previstas en las disposiciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, podrá imponer multas de entre 3,850 y 11,540 pesos a los contribuyentes que no tengan habilitado el Buzón Tributario o no hayan registrado y actualizado sus medios de contacto.

La medida alcanza a personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque existen excepciones previstas en las disposiciones fiscales.

Por eso, antes de que comience a aplicarse la sanción, es importante revisar si se tiene la obligación de activar esta herramienta y comprobar que los datos registrados sean correctos.

El SAT establece que la multa de 3,850 a 11,540 pesos podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 por no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados. SAT

¿Por qué el SAT puede multar a los contribuyentes que no activen el Buzón Tributario?

El fundamento se encuentra en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). El primero considera una infracción no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados. El segundo establece el rango de la multa correspondiente.

El SAT explicó que la aplicación de estas sanciones tiene una prórroga hasta el 1 de enero de 2027, conforme al artículo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026. Esto significa que, desde esa fecha, el incumplimiento podrá ser sancionado .

¿Quiénes pueden quedar exentos de la multa del SAT?

La obligación no se aplica de la misma manera a todos los contribuyentes. De acuerdo con la información publicada por el SAT, existen personas que pueden optar por no habilitar el Buzón Tributario y otras que están relevadas de hacerlo.

Entre los supuestos contemplados se encuentran:

Personas físicas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica: pueden optar por no habilitarlo.

Personas físicas con suspensión de actividades: también tienen la opción de no activarlo.

Personas morales con suspensión de actividades: pueden mantenerlo sin habilitar, bajo las condiciones previstas por la autoridad.

Asalariados y personas con ingresos asimilados a salarios menores a 400,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior: pueden optar por no habilitarlo.

Personas físicas y morales con situación fiscal de canceladas ante el RFC: están relevadas de esta obligación.

Estas facilidades tienen excepciones: no aplican cuando el contribuyente realiza trámites o procedimientos que requieren contar con Buzón Tributario, ni cuando emitió CFDI de ingresos o recibió CFDI de nómina durante los últimos 12 meses.

Qué es el Buzón Tributario

El Buzón Tributario es un canal de comunicación electrónico mediante el cual la autoridad fiscal notifica actos administrativos y envía mensajes a los contribuyentes.

Para habilitarlo, se deben registrar dos medios de contacto: una dirección de correo electrónico —se permiten hasta cinco— y un número de teléfono celular.

Por eso, quienes estén obligados deberán ingresar al portal oficial del SAT, acceder con su RFC y contraseña o e.firma, y revisar que el correo electrónico y el número de celular estén registrados y confirmados.

La autoridad recomienda mantener actualizados ambos medios para evitar infracciones cuando las multas comiencen a aplicarse en 2027.