El Banco de México (Banxico) presentó un nuevo billete conmemorativo por su centenario. Se trata del ejemplar de 100 pesos, el cual buscas proyectar el pasado, presente y futuro de la institución, integrando elementos históricos y tecnológicos para celebrar cien años de funciones. En el anverso del billete se aprecia la fachada del edificio principal de Banxico, acompañada por la misión, visión y valores de la institución. El diseño integra las esculturas El Trabajo y La Abundancia, creadas por Manuel Centurión, así como los nombres y firmas de antiguos directores y gobernadores del banco central. De acuerdo con la entidad bancaria, estos elementos reflejan la fortaleza y continuidad institucional. En los extremos se incorporaron el logotipo conmemorativo y un hilo de seguridad dinámico que incluye el número 100 y el monograma de la entidad. El reverso del billete presenta un formato vertical que mira hacia el presente y el futuro. La imagen principal muestra la bóveda del edificio central con la puerta abierta, un símbolo de transparencia y rendición de cuentas. Además, se incluyeron: En la parte superior destaca un motivo solar diseñado en 1935 por Fermín Revueltas, originalmente concebido para un vitral que no llegó a realizarse, pero que fue retomado de manera digital en el Museo Banco de México. En la sección inferior se incorporó una impresión multicolor del mapa de la República Mexicana, junto con el monograma institucional y el emblema conmemorativo.