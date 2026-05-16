El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una nueva medida de seguridad que se comenzó a implementar en México desde de octubre del 2025. Esto implica que los usuarios deben establecer un monto máximo para las transferencias bancarias, lo que proporcionará un mayor control y reducirá el riesgo de fraudes. Desde el sector bancario se informa que los clientes que no configuren el monto o no lo hayan hecho antes, tendrán asignado un límite por defecto. En esa medida, si hoy no puedes hacer transferencias bancarias de montones mayores, deberás revisar el MTU. Esta disposición afecta no solo a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea. Se recomienda cumplir con las disposiciones financieras. Conoce los detalles sobre el nuevo límite para transferencias y mantén tu economía actualizada. Es pertinente señalar que, desde octubre de 2025, las cuentas que no cuenten con MTU configurado están sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS (aproximadamente 12,800 pesos) por operación. Esto significa que, si se desea llevar a cabo una transferencia por un monto superior, la operación podría ser denegada o requerir un proceso adicional de autenticación. Sin embargo, la regulación aclara que no habrá sanciones económicas para aquellos que no habiliten esta función. Si usted es usuario de Banorte, la activación del MTU para establecer el límite de las transferencias es un procedimiento sencillo que se puede llevar a cabo desde la aplicación. A continuación, se expone el proceso completo: En síntesis, desde año esta medida se convirtió en un requerimiento para toda clase de transferencias bancarias. Aquellos usuarios que la adopten podrán salvaguardar sus recursos y ejercer un control más riguroso sobre sus transacciones. Conozca las fechas fundamentales, en caso de emplear la banca electrónica en México.