Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron sobre una marcha de protesta en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 4 de febrero. La protesta busca la asignación de mayores recursos para el mantenimiento de trenes, vías e infraestructura , así como la atención a distintas demandas laborales.

La movilización fue convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro (SNTSTC) y se desarrollará en el Centro Histórico, por lo que se anticipan afectaciones a la circulación vehicular durante la tarde del próximo miércoles.

Conoce los detalles del paro de transporte y evita problemas al trasladarte dentro de la capital del país. Ten en cuenta a continuación los reclamos del STC.

¿Cuándo será el paro del Metro CDMX?

Según el aviso emitido por el sindicato, la protesta está programada para el miércoles 4 de febrero a las 15:30.

Punto de inicio: Estación Balderas del Metro

Destino final: Zócalo de la Ciudad de México

Zona con posibles afectaciones: Centro Histórico

Las autoridades recomendaron a automovilistas y peatones planear sus traslados con anticipación y usar vías alternas ante posibles cierres en calles aledañas.

¿Habrá servicio de Metro este miércoles?

Hasta ahora, el sindicato no anunció la interrupción del servicio en las 12 líneas del Metro . No obstante, señaló que las acciones de protesta podrían contemplar un paro en áreas administrativas, lo que, de manera oficial, no implicaría afectaciones directas para los pasajeros diarios.

¿Por qué el Metro CDMX para este miércoles?

El SNTSTC explicó que la movilización se debe a la insuficiencia de presupuesto para la adquisición de refacciones, materiales y trabajos de mantenimiento en trenes y sistemas fijos , situación que repercute en la seguridad y operación del servicio.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran:

Revisión inmediata de los tableros de Control Óptico en estaciones terminales

Retiro de trenes fuera de operación que ocupan espacio en la red

Asignación y operación del proyecto Metro-Energía por personal especializado

Rehabilitación integral de la Línea A, especialmente en la zona oriente

Participación sindical en la capacitación del personal de mantenimiento de la Línea 12

Presupuesto del Metro para 2026

El gobierno de la Ciudad de México informó que el STC Metro contará en 2026 con un presupuesto de 25,000 millones de pesos, el cual será destinado principalmente a:

Modernización de la Línea 3

Obras e intervenciones en la Línea A

Mejoras en la Línea 2, considerada estratégica de cara al Mundial de Futbol 2026

El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato solicitó una respuesta directa por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al considerar que la situación representa un asunto urgente tanto para los trabajadores como para los usuarios del Metro.