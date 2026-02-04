Guanajuato inició una nueva etapa de inscripción a la Tarjeta Rosa, con el fin de facilitar el acceso a los apoyos económicos mediante un proceso de registro digital. El plástico nuevo facilitará el depósito del dinero a las mujeres mexicanas que sean beneficiarias del programa social. La actualización del proceso de inscripción tiene como finalidad disminuir las filas de esperas, los tiempos de gestión y los errores en la entrega de documentos. Esto es posible porque gran parte del trámite desde su teléfono celular. La aplicación móvil del Gobierno, disponible tanto para Android como para iOS, permite que las interesadas puedan aplicar sin inconvenientes. Se sugiere que conozcan los requisitos obligatorios para evitar rechazos o demoras en el registro. Antes de comenzar el trámite, asegúrate de contar con los siguientes documentos en formato digital y con buena calidad de imagen: Es fundamental que las fotografías de los documentos sean claras, bien iluminadas y sin sombras, ya que la aplicación valida la información de forma automática. A continuación, el paso a paso para registrarse en la Tarjeta Rosa 2026. Como paso final, se deberá programar una cita presencial eligiendo la sede, el municipio y la fecha disponibles. La aplicación oficial muestra los horarios habilitados en color verde y los no disponibles en rojo. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades, guarda el código de tu cita y no olvides llevar todos tus documentos el día señalado. Cumplir correctamente con cada uno de estos pasos te permitirá completar el registro de la Tarjeta Rosa sin contratiempos y acceder a los beneficios que ofrece el programa en esta nueva etapa.