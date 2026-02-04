La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno promoverá ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esto se debe a que el modelo vigente no logró los resultados esperados en la lucha contra la corrupción. El anuncio se dio durante la conferencia matutina de este lunes, realizada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, donde adelantó que se impulsarán iniciativas para reforzar la participación de la ciudadanía dentro de este mecanismo. Conoce los detalles de su propuesta y cumple con las disposiciones impuestas a nivel nacional. Habrá ánimos para que la población pueda denunciar irregularidades sin inconvenientes. Recientemente, la mandataria subrayó que uno de los ejes centrales de las reformas en el SNA será dotar a la población de mayores herramientas para denunciar actos de corrupción, especialmente a quienes los enfrentan de manera directa. “Creemos que es necesario hacer modificaciones; es un sistema que no ha funcionado como debería. Más allá de su diseño, queremos empoderar a la ciudadanía, a quienes viven estas situaciones, para que tengan la capacidad real de denunciar”, señaló. Sheinbaum explicó que su administración ya trabaja en propuestas legislativas enfocadas en fortalecer los canales de denuncia y los mecanismos de participación ciudadana dentro del SNA. La presidenta también abordó el tema de los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien la ley establece que esta facultad corresponde al Senado de la República, adelantó que su gobierno presentará las propuestas de los perfiles que podrían integrar dicho órgano. Aunque no precisó fechas para la presentación de las iniciativas, Sheinbaum indicó que el objetivo es replantear el funcionamiento del sistema y acercarlo más a la sociedad. El organismo fue creado para coordinar a autoridades federales, estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización y el control del uso de recursos públicos.