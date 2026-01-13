A lo largo de 2026, el Banco de México (Banxico) retirará de forma paulatina varios billetes y monedas de generaciones anteriores. Aunque estas piezas conservan su valor, dejan de circular una vez que ingresan al sistema bancario, por lo que su presencia irá disminuyendo con el paso del tiempo.

Este proceso forma parte del plan del banco central para disminuir el uso del efectivo en el país y reforzar las medidas de seguridad frente a la falsificación. Ante este escenario, las autoridades llamaron a los ciudadanos a prestar atención a los ejemplares que próximamente ya no tendrán validez.

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas a la hora de manejar dinero.

¿Qué significa que un billete salga de circulación?

Cuando un billete entra en fase de retiro, todavía puede utilizarse como medio de pago en cualquier establecimiento. La diferencia aparece cuando se deposita en una institución bancaria: el banco debe apartarlo y enviarlo a Banxico, donde queda fuera de circulación de forma permanente.

Esto no significa que el billete pierda valor ni que deje de ser válido de inmediato, sino que simplemente ya no regresa al público.

¿Qué billetes dejarán de circular en 2026?

Este año continúa la salida gradual de varias familias de billetes que pertenecen a distintas etapas del peso mexicano. Entre ellas están las familias B y C, emitidas en los años noventa bajo la denominación de “nuevos pesos”. También siguen en proceso de retiro las familias D y D1, lanzadas a finales de esa década y principios de los dos mil, ya expresadas en pesos.

A esto se suma la familia F, una de las más recientes, que está siendo sustituida por ejemplares con tecnología más avanzada en seguridad y materiales. Estas series incluyen denominaciones desde los 10 hasta los 1,000 pesos.

¿Qué pasará con las monedas en México?

Desde la entidad bancaria informaron que monedas antiguas y algunas conmemorativas también están siendo retiradas de manera gradual , sobre todo aquellas que ya no resultan prácticas para el uso cotidiano o que serán reemplazadas por nuevos diseños.

En cualquiera sea el caso, siguen siendo válidas, pero una vez que llegan al banco ya no vuelven a circular.

¿Qué hacer si tengo un billete viejo?

Si tienes billetes de series anteriores, no hay motivo para preocuparse. Puedes utilizarlos con normalidad en comercios y servicios; su valor no cambia y nadie puede rechazarlos mientras sigan siendo de curso legal.

Si prefieres no guardarlos, basta con depositarlos en cualquier banco para recibir billetes de las familias más nuevas. No se cobra comisión ni se requiere un trámite especial.