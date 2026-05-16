Iniciar los trámites correspondientes para acceder a las cuentas bancarias de un ser querido fallecido puede ser un proceso complicado y sensible. La disposición de estas cuentas depende de factores esenciales, tales como la existencia de cotitulares, beneficiarios designados o, en su defecto, la intervención del tribunal sucesorio. En la práctica, la forma en que se reclaman los fondos varía según el tipo de cuenta y la documentación disponible. Por tal razón, es fundamental tener un conocimiento previo del proceso, ya que una gestión apropiada previene retrasos, conflictos familiares y, en algunas ocasiones, que el dinero permanezca inactivo y sea transferido al Estado. Si existe un cotitular, este mantiene la propiedad bajo el derecho de supervivencia, permitiéndole continuar utilizando los fondos. Si hay un beneficiario designado, el banco realiza la transferencia de los fondos directamente a su nombre, una vez que se presente el certificado de defunción. En el caso de que no haya designaciones, la cuenta es congelada y se incorpora al patrimonio del fallecido. Las cuentas sin cotitulares ni beneficiarios entran en el proceso sucesorio. Un juez es responsable de supervisar la distribución de los bienes conforme al testamento, o, en su ausencia, de acuerdo con las leyes vigentes. Este trámite puede requerir varios meses, siendo imperativo que el albacea o administrador designado presente la documentación pertinente para acceder a los fondos. Los expertos recomiendan revisar periódicamente las designaciones de beneficiarios, especialmente tras eventos importantes como matrimonios, divorcios o nacimientos. En este sentido, mantener los registros actualizados garantiza que los recursos lleguen a quienes usted desea y reduce la posibilidad de conflictos legales o que el dinero quede abandonado e ingrese a las arcas estatales.