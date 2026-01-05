La CNBV advirtió la obligatoriedad del MTU en las cuentas bancarias de México

Desde este mes, el concepto de Monto Transaccional del Usuario (MTU) aplica como requisito obligatorio en todas las cuentas bancarias de México. Se trata d una condición que será clave para hacer transferencias de dinero a través de la banca digital, ya sea desde una computadora o mediante aplicaciones móviles.

El esquema del MTU consiste en establecer un límite máximo para las operaciones y, desde el 1 de enero de 2026, su aplicación es obligatoria para algunas cuentas, aunque todas deben contar con este monto definido sin excepción.

Bancos advierten: transferencias podrían ser bloqueadas a partir del 1 de enero si no se realiza este trámite (foto: archivo).

Conoce los detalles de esta medida y cumple con las disposiciones bancarias vigentes a nivel nacional. En caso contrario, es posible sufrir sanciones y llamados de advertencia.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la autoridad que emitió esta regulación, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de los recursos de los usuarios del sistema bancario. La disposición establece diversos puntos que permiten comprender cómo funcionará el Monto Transaccional del Usuario.

El MTU aplica únicamente para personas físicas, es decir, individuos que cuentan con derechos y obligaciones conforme a la definición del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cómo determinar el MTU?

El monto puede ser determinado directamente por el usuario, incluso desde el momento de apertura de cualquier cuenta, producto o servicio financiero. En caso de que el usuario no establezca un monto máximo para sus transacciones, la regulación señala que será el propio banco el encargado de definirlo.

El límite no restringe el acceso al dinero, ya que los recursos permanecen disponibles todo el tiempo. Para fijar el límite, la institución financiera tomará como referencia los perfiles de transacción de otros usuarios con características similares.

¿Qué pasa si no determiné el MTU en 2025?

A partir del 1 de enero de 2026, si el límite no fue definido por el usuario, la institución financiera puede hacerlo de manera automática conforme a la disposición vigente.

Aunque la autoridad reconoce que esta medida no erradicará por completo los fraudes financieros, sí la considera un mecanismo que refuerza la seguridad y contribuye a la protección del patrimonio de los usuarios de la banca.