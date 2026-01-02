El año arranca con buenas noticias para millones de mexicanos que esperan ansiosamente el primer pago de la Pensión del Bienestar. Adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad se preparan para recibir un aumento significativo en sus montos bimestrales, correspondiente con el periodo enero-febrero de 2026.

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no confirmó oficialmente las fechas exactas, todo indica que los depósitos comenzarán la próxima semana siguiendo el tradicional esquema por orden alfabético de apellidos.

El calendario tentativo organiza los depósitos de la Pensión del Bienestar por orden alfabético. Fuente: Shutterstock.

Los pagos NO arrancan este viernes 2 de enero: estas son las fechas probables

Contrariamente a lo que muchos beneficiarios esperaban, la Pensión del Bienestar no iniciará sus depósitos este viernes 2 de enero. Según el patrón histórico de dispersión, los pagos comenzarían el lunes 5 de enero de 2026.

El calendario tentativo distribuye los pagos a lo largo de todo el mes según la inicial del apellido paterno de cada beneficiario. Los primeros en recibir su apoyo serán quienes tengan apellidos que comienzan con la letra A el lunes 5 de enero, continuando día tras día hasta llegar a las letras finales del alfabeto el miércoles 28 de enero.

Este método ordenado busca evitar aglomeraciones en bancos y centros de pago, garantizando que todos los beneficiarios reciban su apoyo de manera segura y eficiente durante todo el mes.

La Secretaría del Bienestar anunciará las fechas de dispersión a través de los canales oficiales. Fuente: Shutterstock.

Aumentos confirmados: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en 2026

Para 2026, los programas sociales mantendrán la política de incrementar los apoyos económicos por encima de la inflación anual, estimada en 3.61%. De acuerdo con lo proyectado, los montos aproximados para los distintos programas sociales son los siguientes, sujetos a confirmación oficial en el decreto y las reglas de operación.

La Pensión para Adultos Mayores Bienestar tendrá un aumento estimado de 224 pesos, por lo que su monto bimestral en 2026 será de aproximadamente 6,424 pesos, aunque algunas proyecciones lo redondean a 6,430 pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, pasará de 3,000 pesos bimestrales a alrededor de 3,108 pesos, gracias a un incremento estimado de 108 pesos.

Por su parte, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad aumentará aproximadamente 115 pesos, alcanzando un monto bimestral de unos 3,315 pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que estos aumentos en pensiones y becas entrarán en vigor a partir de enero de 2026 .

Cómo consultar el calendario oficial cuando se publique

La Secretaría del Bienestar no suele publicar el calendario oficial con mucha anticipación, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a los canales de comunicación oficiales. Lo más probable es que, si los pagos inician el lunes 5 de enero, el calendario se oficialice ese mismo día en las primeras horas de la mañana.

Los beneficiarios pueden mantenerse informados a través de tres vías principales: la Mañanera del Pueblo, donde se realizan los anuncios más importantes del gobierno federal; las redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar; y las cuentas de Ariadna Montiel, titular del organismo, quien regularmente comparte información relevante sobre los programas sociales.