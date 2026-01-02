Eliminación de deudas en el Buró de Crédito

Iniciar el año sin adeudos es una de las metas financieras más frecuentes entre los mexicanos. No obstante, es posible limpiar el historial crediticio en el Buró de Crédito y, de esta manera, mantener la economía al día libre de deudas.

En detalle, los contribuyentes de México pueden mejorar los registros negativos debido a los adeudos con el organismo. Esto es posible en caso de cumplir con ciertos requisitos obligatorios impuestos por las autoridades.

Deuda en el Buró de Crédito. Fuente: Shutterstock

Conoce los detalles de este beneficio respaldado por la ley y sácale provecho, de cara al 2026. Ten en cuenta el procedimiento oficial para estar fuera de la “lista negra” del Buró de Crédito.

¿Qué pasa si nunca se paga una multa?

En los hechos, no existe ningún registro que condene de manera permanente a quienes tienen deudas. Lo que sí hay es un historial crediticio, en el que se registra la conducta de pago de cada persona: si cumple puntualmente con sus obligaciones o si presenta atrasos.

Esto se deba a que el organismo funciona como una Sociedad de Información Crediticia que reúne datos sobre créditos, pagos puntuales y retrasos reportados por:

Bancos Tiendas departamentales Tiendas financieras Otras instituciones

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reiteró que la llamada “lista negra” no existe. En su lugar, hay historiales crediticios que pueden ser positivos o negativos, según el comportamiento de pago.

¿Cuántos años tarda en limpiarse el Buró de Crédito?

Si bien las deudas no desaparecen totalmente del historial, hay ciertos registros negativos que pueden eliminarse de la base de datos del Buró de Crédito después de un periodo determinado, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

La Condusef explica que, aun cuando un adeudo deje de mostrarse como negativo, el registro seguirá reflejando que existió una relación crediticia y que en algún momento hubo un compromiso financiero.

Plazos para que se eliminen los adeudos

Los plazos dependen del monto de la deuda, medido en Unidades de Inversión (UDIS):

Adeudos de hasta 25 UDIS, equivalentes a poco más de 206 pesos, se eliminan tras un año.

Adeudos de hasta 500 UDIS, alrededor de 4,121 pesos, se eliminan después de dos años.

Adeudos de hasta 1,000 UDIS, cerca de 8,241 pesos, se eliminan luego de cuatro años.