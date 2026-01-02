El ISSSTE dará pago extra a los pensionados en enero de 2026

En el marco del inicio de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que un grupo de pensionados podría recibir hasta tres depósitos distintos durante enero. Esto representa un pago triple para enero de 2026, el cual beneficiará a casi todos los adultos mayores inscriptos en el programa social.

Este llamado “pago triple” no será generalizado, ya que solo aplicará para quienes cumplan ciertos criterios. Se trata de la coincidencia de tres ingresos distintos: la Pensión Bienestar -para quienes estén inscritos en el padrón de la Secretaría del Bienestar-, la segunda parte del aguinaldo y el pago mensual de la pensión del ISSSTE.

No es el aguinaldo: todos los jubilados cobrarán un dinero extra que llegará con el pago de noviembre (foto: archivo).

Conoce los detalles de este beneficio exclusivo y corroborar si te corresponde el ingreso extra de enero. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para cobrarlo.

¿Qué pensionados tendrán pago triple en enero?

El beneficio está dirigido a las personas que reciben la Pensión Bienestar y, al mismo tiempo, cuentan con una pensión otorgada por el ISSSTE. En estos casos, durante enero se concentrarán tres depósitos:

Apoyo de la Pensión Bienestar

Pago ordinario de la pensión del ISSSTE

Segunda mitad del aguinaldo

De manera habitual, tanto la Pensión Bienestar como el resto del aguinaldo se entregan en los primeros días de este mes. En tanto, el calendario oficial indica que la pensión se depositará este viernes 2 de enero , debido a que el 1 de enero fue descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué se sabe del pago cuádruple del ISSSTE?

Previo al arranque de 2026, se llegó a mencionar la posibilidad de que algunos pensionados del ISSSTE que también reciben la Pensión Bienestar obtuvieran incluso cuatro pagos en enero. La proyección contemplaba:

La pensión correspondiente al mes de enero.

El depósito de la Pensión Bienestar.

La segunda parte del aguinaldo.

El pago anticipado de la pensión de febrero.

Esto último se explicaba porque el organismo suele depositar la pensión al cierre del mes anterior, y dado que el 1 de febrero de 2026 cae en domingo, el pago de ese mes podría realizarse el viernes 30 de enero.

No obstante, para confirmar si finalmente habrá un pago triple o incluso cuádruple, será necesario esperar a la publicación del calendario oficial de pagos del ISSSTE, que definirá con precisión las fechas y depósitos correspondientes.