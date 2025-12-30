En las vísperas de la llegada de un nuevo año, un sector poblacional de la República Mexicana mantiene las expectativas altas ante el comienzo de uno de los meses más esperados. Es que enero trae consigo los depósitos de los ingresos que perciben mensualmente los asalariados y pensionados del país.

En este contexto, un grupo de mexicanos que reside en el territorio azteca contará con la ventaja de ver acreditado en sus cuentas bancarias un triple depósito. Sólo aquellos que reúnan los requisitos establecidos, podrán recibir una paga por triplicada.

Quienes deseen saber cuáles son los ciudadanos que tendrán acceso a este beneficio, deberán tomar nota de los siguientes detalles.

¿Quiénes recibirán triple depósito en enero?

El triple depósito que llegará en enero para un sector de la población comprende los siguientes pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Pensión que deposita mensualmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ). La segunda mitad del aguinaldo para los jubilados amparados por este organismo.

¿Qué jubilados de México podrán recibir un triple depósito en enero?m (Foto: Archivo)

La triple asignación de recursos para los miembros del sector poblacional de edad más avanzada aplica sólo si se encuentran registrados en el ISSSTE y si perciben el apoyo económico que otorga de manera bimestral la Secretaría del Bienestar.

Cabe recordar que a partir de enero, se retomarán los pagos de la Pensión Bienestar, por lo que los beneficiarios de esta asistencia deberán prestar atención a la publicación del calendario de pagos con las fechas asignadas de depósito.

Las expectativas en enero se mantienen altas no sólo por el regreso de la Pensión Bienestar, sino también por el depósito mensual de la Pensión ISSSTE y de la segunda mitad del aguinaldo.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

Para los pensionados del país que se encuentran amparados por el ISSSTE, el pago del aguinaldo equivalente a 40 días de pensión se lleva a cabo en dos etapas diferentes.

La primera de ellas fue en noviembre, precisamente durante la primera quincena del mes. En esta primera mitad, los ciudadanos que se encuentran habilitados a cobrar esta prestación económica han recibido su paga en sus respectivas cuentas bancarias.

La segunda transferencia, como acostumbra a realizar el Gobierno mexicano desde hace un tiempo, se lleva a cabo al año siguiente, durante el mes de enero. Por esta razón, los pensionados del ISSSTE cobrarán la segunda parte de este beneficio en enero de 2026. Se recomienda prestar atención a los comunicados que emitan las autoridades y funcionarios.