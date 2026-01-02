A partir de 2026, el Estado de México (Edomex) pondrá en marcha nuevos proyectos de transporte público. Entre las obras más relevantes se encuentran tres nuevas líneas del Mexibús: la Línea V en el Valle de México, la Línea VI en el Valle de Toluca y la Línea VII en la zona oriente. En esta última región también se desarrollarán un Tren Ligero y un Trolebús, con el objetivo de ofrecer traslados de mejor calidad para la población.

Además, durante el próximo año continuará la construcción del Mexicable Línea III, que irá de Naucalpan al CETRAM Cuatro Caminos y permitirá la conexión con el Metro de la Ciudad de México. Esta obra registra un avance superior al 50% y se prevé que quede concluida hacia finales de 2026.

El Estado de México amplía el servicio de transporte del Mexivable

Las autoridades consideran prioritario fortalecer la infraestructura de movilidad, especialmente para quienes realizan trayectos diarios de entre tres y cuatro horas entre el Edomex y la capital del país.

La Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, con las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, la red de transporte crecerá en 71.21 kilómetros, sumándose a los 164.72 kilómetros actuales. Esta expansión permitirá aumentar en más de 60% el número de usuarios atendidos diariamente, al pasar de 453,277 a 726,800 personas una vez que los proyectos entren en operación.

¿Qué se sabe de la Línea X del Mexibús?

Esta línea partirá de la estación Lechería del Tren Suburbano, en Cuautitlán Izcalli, y llegará a la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX, donde conectará con las Líneas 6 y 7 del Metro.

Se estima que dará servicio a más de 137,000 usuarios diarios.

El recorrido será de 29.41 kilómetros sobre carriles confinados en las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas. Beneficiará a los municipios de:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Azcapotzalco

El proyecto contempla dos terminales y 29 estaciones.

Detalles del servicio del Mexibús en Valle de Toluca

Por primera vez, el Valle de Toluca contará con este sistema de transporte masivo. La Línea VI tendrá una extensión de 28.8 kilómetros, desde Zinacantepec hasta Lerma, atravesando Toluca, Metepec y San Mateo Atenco.

Se calcula que beneficiará a 139,000 personas al día, contará con 44 estaciones y tendrá conexión directa con el Tren Interurbano México–Toluca, también conocido como Tren Insurgente.

Detalles del proyecto de la Línea VII del Mexibús

Este proyecto forma parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente, diseñado para atender la alta demanda de transporte público sobre la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl.

La línea tendrá una longitud de 3.5 kilómetros, beneficiará a más de un millón de habitantes y se enlazará con el Mexibús Línea III.