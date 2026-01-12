Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán la oportunidad de recibir una pensión mensual cercana a los 18,000 pesos gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un programa implementado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y que continúa bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Este apoyo económico representa un complemento significativo para aquellos pensionados que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales y cuya pensión base resulta insuficiente para mantener un nivel de vida digno.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar busca revertir los efectos de la reforma de 2007 y garantizar pensiones dignas a quienes quedaron en el sistema de cuentas individuales, explicó la presidenta Sheinbaum durante una conferencia matutina. El programa establece un monto mínimo garantizado equivalente al salario promedio registrado por el IMSS, actualmente fijado en 17,400 pesos mensuales, aunque puede alcanzar los 18,000 pesos dependiendo de los aumentos por inflación y otros ajustes.

Cuándo será el pago de 18 mil pesos a jubilados del IMSS en febrero

La fecha de pago para febrero de 2026 está confirmada para el martes 3 de febrero, según informó oficialmente el IMSS. El depósito no se realizará el día 1 porque cae domingo, ni el 2 por ser feriado por la celebración del Día de la Candelaria, por lo que los pensionados tanto de la Ley 73 como de la Ley 97 deberán esperar hasta el tercer día del mes, que será el primer día hábil.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es una bolsa de recursos integrada por aportaciones de diferentes instituciones gubernamentales diseñada específicamente para complementar la pensión de trabajadores que cotizaron al IMSS después del 1 de julio de 1997 o que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. El objetivo central del fondo es garantizar que ningún jubilado reciba menos de 17,400 pesos mensuales, cerrando la brecha entre lo acumulado en su Afore y un monto digno de retiro.

Cuáles son los requisitos para acceder al complemento de 18,000 pesos del IMSS

Este complemento económico no es automático y requiere que los beneficiarios cumplan con requisitos específicos y realicen un trámite una vez que el gobierno federal habilite el sistema de solicitudes. El programa reconoce que el sistema de pensiones de cuentas individuales dejó a millones de trabajadores con pensiones insuficientes, especialmente aquellos que no lograron acumular el capital necesario durante su vida laboral por empleos informales, salarios bajos o periodos intermitentes de cotización.

Los jubilados que pueden beneficiarse del Fondo de Pensiones para el Bienestar deben cumplir con varios criterios específicos:

Estar inscritos en el IMSS y haberse jubilado o estar por jubilarse bajo el régimen de cuentas individuales establecido en la Ley del IMSS de 1997.

Los solicitantes deben haber cumplido con el mínimo de semanas o años cotizados requeridos por el instituto, que generalmente son 1,250 semanas cotizadas o aproximadamente 24 años de trabajo formal.

Su pensión inicial debe ser inferior al 100% de su último salario registrado, lo que indica que los recursos acumulados en su Afore no son suficientes para garantizar un retiro digno.

Una vez que el Gobierno Federal habilite el procedimiento oficial, los interesados deberán solicitar formalmente el complemento a través de los canales que se establezcan.

Cómo funciona el complemento económico

El complemento funciona sumando recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar a la pensión base que el jubilado recibe de su Afore. Por ejemplo, si un trabajador jubilado recibe una pensión mensual de 10,000 pesos de su cuenta individual, el fondo aportaría aproximadamente 7,400 pesos adicionales para alcanzar el mínimo garantizado de 17,400 pesos. Este mecanismo asegura que todos los beneficiarios elegibles tengan acceso a un ingreso mensual que les permita cubrir sus necesidades básicas.

Gracias al IMSS, jubilados podrán cobrar hasta 18 mil pesos en febrero.

El monto final puede variar ligeramente dependiendo de ajustes por inflación y actualizaciones del salario mínimo, razón por la cual algunos pensionados podrían alcanzar los 18,000 pesos mensuales. Las autoridades han señalado que el programa es permanente y forma parte de la estrategia del gobierno federal para garantizar derechos sociales fundamentales a la población de la tercera edad, especialmente a quienes dedicaron décadas a trabajar en el sector formal pero no lograron acumular suficientes recursos bajo el sistema de cuentas individuales.

Cuáles son las diferencias entre Ley 73 y Ley 97

Es importante distinguir entre los dos regímenes de pensiones que existen en México. Los trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 se rigen por la Ley 73, que opera bajo un sistema solidario donde el IMSS calcula la pensión con base en el salario promedio de los últimos cinco años y las semanas cotizadas. Este sistema generalmente ofrece pensiones más generosas y no requiere del Fondo de Pensiones para el Bienestar porque ya incluye mecanismos de protección.

Por otro lado, quienes comenzaron a cotizar después de julio de 1997 están bajo la Ley 97, donde cada trabajador acumula sus propios ahorros en una Afore y la pensión final depende de cuánto logró ahorrar durante su vida laboral. Este sistema ha resultado problemático para trabajadores con salarios bajos, empleos intermitentes o carreras laborales cortas, dejando a muchos con pensiones insuficientes. El Fondo de Pensiones para el Bienestar está diseñado específicamente para corregir estas deficiencias del sistema de cuentas individuales.