Un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a una práctica que beneficiaba a miles de extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La resolución, emitida por la Segunda Sala, prohíbe de manera definitiva que los jubilados del IMSS cobren simultáneamente dos pensiones por el mismo concepto, afectando de manera inmediata las finanzas de numerosas familias que dependían de este doble ingreso.

La decisión judicial establece un precedente de “no duplicidad” que impacta directamente a la plantilla de jubilados del organismo, cerrando la posibilidad de acumular beneficios tanto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) como de la pensión de vejez de la Ley del Seguro Social. Este cambio representa un duro golpe para quienes habían planificado su retiro contando con ambos ingresos.

Fin del doble cobro: la SCJN determinó que el RJP del IMSS ya cubre de manera integral el riesgo de vejez, por lo que no es compatible con la pensión legal. Suprema Corte de Justicia de la Nación México

¿Qué pensiones del IMSS se cancelan por orden de la Suprema Corte de Justicia?

La Suprema Corte determinó que los extrabajadores del IMSS agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no pueden recibir dos pagos simultáneos: la jubilación establecida en su Contrato Colectivo de Trabajo bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y la pensión de vejez que otorga la Ley del Seguro Social.

El tribunal argumentó que el RJP ya cubre el riesgo de vejez de manera integral y superior a lo que marca la ley general, por lo que otorgar adicionalmente la pensión legal constituiría un doble pago injustificado por la misma razón: la edad avanzada y el retiro laboral.

De esta manera, las pensiones que se cancelarán de manera inmediata son específicamente las pensiones de vejez de la Ley del Seguro Social para aquellos trabajadores del IMSS que ya están recibiendo su jubilación a través del régimen contractual. Esto significa que miles de jubilados perderán uno de sus dos ingresos mensuales, manteniendo únicamente el pago correspondiente al RJP.

Por qué la Suprema Corte eliminó el doble pago de pensiones del IMSS

El argumento central de la Suprema Corte para justificar esta cancelación se basa en el principio de “no duplicidad de beneficios”. Los ministros determinaron que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS tiene un carácter extralegal, lo que significa que sus beneficios son superiores y más amplios que los mínimos que establece la legislación general.

Este régimen contractual ya incorpora coberturas robustas por invalidez, riesgos de trabajo, edad avanzada y vejez, además de ayudas asistenciales. “ La SCJN reafirma que las pensiones no pueden duplicarse por el mismo motivo o periodo laboral” , señala la sentencia de manera contundente.

Al tratarse de un esquema de protección integral superior, la Suprema Corte considera que se da por “satisfecha” la obligación del Estado en materia de seguridad social. Los magistrados concluyeron que permitir ambos pagos implicaría que los beneficiarios reciban dos depósitos simultáneos que cubren la misma necesidad , lo cual resulta injustificado desde el punto de vista jurídico y financiero.

Miles de jubilados del IMSS perderán uno de sus ingresos mensuales desde los primeros pagos de 2026, sin periodo de transición. Fuente: Shutterstock.

Cuántos trabajadores del IMSS pierden su pensión y qué impacto tendrá en 2026

Aunque no se reveló una cifra oficial exacta, se estima que miles de extrabajadores del IMSS se ven afectados por esta resolución. El impacto es inmediato y se refleja en los pagos de enero y febrero de 2026, cuando estos jubilados comenzarán a recibir únicamente el monto correspondiente a su jubilación del RJP.

El fallo de la Suprema Corte también blinda las finanzas del IMSS ante futuras demandas de extrabajadores que buscaban acceder a esta doble tributación. La decisión establece que el RJP es un beneficio único, insustituible y suficiente , cerrando cualquier posibilidad legal de reclamar la pensión adicional.

Para las familias afectadas, esto representa un ajuste financiero significativo que deberán realizar en sus presupuestos familiares. Muchos jubilados habían contado con ambos ingresos durante años y ahora enfrentan la pérdida de uno de ellos de manera abrupta, sin periodo de transición.