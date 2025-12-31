El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene un sistema de supervisión continua. Aunque muchos adultos mayores asumen que su pensión es un derecho permanente e intocable una vez aprobada, la realidad es diferente: existen múltiples causas por las que se puede suspender, modificar o cancelar definitivamente los pagos mensuales.

Así, los pensionados que incurran en ciertas faltas podrían enfrentar la suspensión temporal o definitiva de su pensión, e incluso la obligación de devolver cantidades recibidas de manera indebida. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

El IMSS tiene facultades legales para auditar pensiones ya otorgadas y suspenderlas temporal o definitivamente si detecta incumplimientos, inconsistencias o cobros indebidos. Fuente: Shutterstock.

Los 8 motivos principales por los que puedes perder tu pensión del IMSS

1. Volver a trabajar en el sector formal sin avisar

Si un pensionado regresa a trabajar y vuelve a cotizar en el IMSS sin notificarlo, puede enfrentar la suspensión inmediata de su pensión. Esta situación es especialmente común en pensiones por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73. En algunos casos, el IMSS exige la devolución completa de los pagos recibidos de manera indebida durante el periodo de reincorporación laboral.

2. Proporcionar información falsa o incompleta

Presentar datos incorrectos sobre edad, semanas cotizadas, salario promedio o historial laboral puede derivar en la cancelación definitiva de la pensión. Aunque el error no sea intencional y provenga de confusiones en la documentación, el IMSS tiene la facultad de corregir el expediente y retirar el beneficio si determina que no se cumplían los requisitos desde el inicio.

3. Errores en la designación de beneficiarios

Registrar beneficiarios que no cumplen con los requisitos legales establecidos puede generar problemas graves en el expediente de pensión. Durante revisiones posteriores, el IMSS puede ajustar, modificar o cancelar derechos derivados si detecta que los beneficiarios designados no tenían derecho a serlo según la normativa vigente.

4. Cobros indebidos tras el fallecimiento del pensionado

Si familiares continúan cobrando la pensión después del fallecimiento del titular sin notificar al IMSS, puede iniciar procesos legales por fraude. Esta situación no solo obliga a la devolución del dinero recibido indebidamente, sino que afecta directamente el derecho de los familiares legítimos a solicitar pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

5. No actualizar datos personales o bancarios

Los cambios de domicilio, cuenta bancaria, estado civil o cualquier modificación en los datos personales deben notificarse al IMSS de manera oportuna. La falta de actualización puede provocar bloqueos en los pagos, suspensión temporal de la pensión o imposibilidad de localizar al pensionado para trámites importantes.

6. Incompatibilidad con otras pensiones

En algunos casos específicos, recibir simultáneamente dos pensiones que sean incompatibles entre sí puede llevar a la suspensión de una de ellas. El IMSS puede revisar el estatus del pensionado y ajustar o cancelar el pago si detecta duplicidad indebida, especialmente cuando se trata de pensiones provenientes de diferentes regímenes de seguridad social.

7. Revisión posterior del cálculo de la pensión

El IMSS tiene la facultad legal de revisar los cálculos de pensiones ya otorgadas, incluso años después de haber sido aprobadas. Si durante estas auditorías detecta errores en el monto asignado, puede modificar la cantidad mensual o incluso cancelar completamente la pensión si determina que nunca debió haberse otorgado.

8. Incumplir requisitos específicos del régimen

Cada régimen pensionario (Ley del Seguro Social de 1973 o Ley del Seguro Social de 1997) tiene reglas, obligaciones y requisitos propios que los pensionados deben cumplir de forma permanente. No atender estas disposiciones específicas de manera continua puede afectar la continuidad del pago e incluso resultar en la pérdida definitiva del beneficio.

Mantener datos actualizados, cumplir con los requisitos del régimen y atender cualquier notificación oficial puede marcar la diferencia entre conservar la pensión o perderla. Fuente: Shutterstock.

Qué hacer para proteger tu pensión del IMSS

La prevención es la mejor estrategia para evitar problemas con tu pensión. Mantén siempre actualizados tus datos en el IMSS, conserva toda la documentación relacionada con tu expediente de pensión y cumple puntualmente con los trámites que el organismo público solicite.

Si recibes alguna notificación del IMSS sobre irregularidades o solicitudes de información, atiéndela de inmediato. Ignorar estos requerimientos puede agravar la situación y llevar a la suspensión de tu pensión . En caso de dudas o problemas, acude directamente a las oficinas del IMSS o solicita asesoría legal especializada en seguridad social.

Recuerda que la pensión es un derecho ganado con años de trabajo y cotizaciones, pero también conlleva responsabilidades que debes cumplir para mantenerlo vigente.