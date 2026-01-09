El año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un total de 22,517,076 puestos de trabajo en diciembre; sin embargo, la cifra final no representa necesariamente la creación de empleos nuevos.

Esto se debe a que el año pasado, el Gobierno Federal implementó una reforma que obliga a las plataformas digitales de entrega a domicilio y de rideshare a registrar a sus socios ante el IMSS.

Al considerar la implementación de este programa piloto de las apps, en 2025 se crearon 287,697 empleos ante el Seguro Social, lo que representa un incremento de 30.24% en relación con el resultado de 2024.

En el comunicado mensual, el IMSS informó que en la segunda mitad de este año se registraron 206,521 puestos de trabajo asociados a la prueba piloto de plataformas digitales.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, al descontar los empleos registrados por la prueba piloto, el año pasado se crearon 72,176 empleos formales, lo que representó el peor resultado para la creación de empleos formales desde 2020, año en el que se implementó el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

“Es importante recordar que esta creación de empleo considera la prueba piloto de plataformas digitales y si omiten estos puestos de trabajo, solo se habrían creado 72,176 empleos en 2025. El desempeño solo ha sido peor en 2020, 2009, 2008, 2003, 2002 y 2001”, señaló la especialista de Banco Base.

Además, de acuerdo con los Indicadores Cíclicos de la Economía, elaborados por el Inegi, el componente de los asegurados permanentes ante el IMSS en noviembre mostraron una brecha de -0.63 puntos, sumando nueve meses por debajo de la tendencia de largo plazo y siendo la mayor brecha negativa desde el periodo entre marzo 2020 y febrero 2022 (24 meses), también coincidente con el periodo de confinamiento por Covid-19.

Por su parte, Banamex estima que en diciembre el empleo registrado ante el IMSS aumentó 0.3% en comparación con el resultado de noviembre, lo que significó 67,000 empleos adicionales en relación con el mes previo.

Sin embargo, aclaró que en noviembre se perdieron 320 mil puestos laborales registrados ante el IMSS con cifras originales.

“Cabe destacar que este indicador no incluye en su totalidad a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales, sino solamente a aquellos que superaron el umbral del ingreso neto mensual”, detalló el área de Análisis Económico de Banamex.