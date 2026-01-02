Millones de jubilados y pensionados en México esperan conocer las fechas exactas de los próximos depósitos que les permitirán iniciar el año con certeza financiera. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya confirmaron los calendarios oficiales de pago para 2026, información crucial para enfrentar la tradicional cuesta de enero.

El primer depósito del nuevo año trae consigo importantes novedades: además de los montos regulares, los beneficiarios del ISSSTE recibirán la segunda parte de su aguinaldo, mientras que los pensionados del IMSS verán reflejado un incremento sustancial en sus prestaciones mínimas garantizadas gracias al ajuste salarial aprobado para este ejercicio fiscal.

Cuándo será el primer pago del IMSS e ISSSTE de enero

Tanto el IMSS como el ISSSTE depositarán las pensiones correspondientes a enero 2026 el viernes 2 de ese mes. La fecha se recorrió debido a que el primero de enero es festivo por Año Nuevo, obligando a ambas instituciones a ajustar sus calendarios habituales. Esta coincidencia facilitará la planificación financiera de quienes reciben apoyo de cualquiera de las dos entidades.

Para el IMSS, este depósito marca el inicio de un año donde todos los pagos se realizarán durante los primeros días hábiles de cada mes. Los siguientes depósitos ocurrirán el 3 de febrero, 2 de marzo, 1 de abril, 4 de mayo, y así sucesivamente siguiendo el esquema tradicional de la institución. La puntualidad en estos pagos es fundamental para más de 5 millones de pensionados registrados.

En el caso del ISSSTE, el sistema funciona diferente: los depósitos generalmente se realizan en el último día hábil del mes anterior. Por ello, el pago de febrero se efectuará el 30 de enero, el de marzo llegará el 27 de febrero, y el de abril se depositará el 30 de marzo. Este mecanismo permite a los beneficiarios contar con sus recursos incluso antes de iniciar el nuevo periodo mensual.

La pensión mínima del IMSS superará los 10 mil pesos

Una de las noticias más esperadas para los pensionados del IMSS es el incremento sustancial de la Pensión Mínima Garantizada. A partir de enero 2026, este monto superará los 10 mil pesos mensuales, impulsado directamente por el aumento del 13% al salario mínimo general que entrará en vigor este año. Este ajuste beneficiará principalmente a quienes cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Además del monto base, los pensionados tienen derecho a las Asignaciones Familiares, un beneficio adicional que puede representar hasta 45% extra dependiendo del número de dependientes económicos que tengan a su cargo. Esto incluye hijos menores de edad, padres que dependan del pensionado o cónyuge sin ingresos propios, elevando significativamente el ingreso mensual de las familias beneficiarias.

¿Qué hacer si el depósito no llega en la fecha programada?

Los pensionados del IMSS pueden comunicarse al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir personalmente a su Subdelegación más cercana para reportar el problema. En el ISSSTE, la atención se brinda a través del teléfono 55 4000 1000, el Buzón Virtual de Atención o directamente en los módulos de atención al derechohabiente. Actuar con rapidez garantiza la pronta solución del inconveniente y evita retrasos innecesarios en el cobro.