Todos los bancos cerrarán en diciembre y no se podrá hacer operaciones presenciales.

Los bancos suspenderán operaciones en México, dados los feriados de diciembre confirmados por el Gobierno. Se trata de una medida dispuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual define los días inhábiles para las instituciones bajo su supervisión.

En este mes, los bancos cerrarán sus sucursales a nivel nacional y suspenderán varias actividades , por lo que se sugiere permanecer informado acerca del cronograma de la CNBV. Esto es clave para organizar los pagos, depósitos y operaciones bancarias.

Los bancos cerrarán en diciembre, según el cronograma de la CNBV. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce qué días los bancos suspenderán operaciones y evita problemas de dinero. Ten en cuenta las alternativas disponibles durante esos días.

¿Qué días no atienden los bancos?

La CNBV contempla dos fechas importantes en las que las sucursales bancarias en México no ofrecerán servicio durante diciembre de 2025. Es recomendable que los usuarios las tomen en cuenta si necesitan realizar trámites que requieran atención presencial.

Viernes 12 de diciembre

Aunque suele asociarse con el Día de la Virgen de Guadalupe, el cierre bancario corresponde al Día del Empleado Bancario, una fecha oficial incluida en el calendario de la CNBV. Ese día, las sucursales no abrirán, por lo que será necesario adelantar cualquier trámite que no pueda gestionarse en línea.

Jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre, Navidad, es un feriado reconocido tanto por la CNBV como por la Ley Federal del Trabajo. Las sucursales permanecerán cerradas al tratarse de un día de descanso obligatorio, y esta suspensión aplica a todas las instituciones financieras.

Estas fechas deben considerarse especialmente para quienes necesiten realizar:

Depósitos en ventanilla

Gestiones empresariales

Aclaraciones

Trámites presenciales

¿Qué pasa cuando mi banco cierra?

Aun con sucursales cerradas, los bancos mantienen diversos servicios que permiten realizar operaciones básicas. La Asociación de Bancos de México (ABM) suele recordar que los siguientes canales continúan activos:

Cajeros automáticos , para retiros, depósitos, consultas y algunas transferencias.

Banca digital , mediante aplicaciones y plataformas en línea para pagos, transferencias, inversiones y consultas.

Banca telefónica , para reportes y ciertos trámites que no requieren acudir físicamente.

Corresponsales bancarios , disponibles en comercios autorizados.

Sucursales ubicadas en tiendas y supermercados, que en algunos casos operan incluso en días inhábiles.

Estas alternativas permiten continuar con operaciones clave sin necesidad de acudir a una sucursal tradicional.

¿Qué día es feriado para los bancos?

El calendario de la CNBV establece anualmente otros días en los que las instituciones financieras suspenden actividades. Generalmente son:

1 de enero – Año Nuevo

Primer lunes de febrero – Conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo – Alusivo al 21 de marzo

Jueves y Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajo

16 de septiembre – Día de la Independencia

Tercer lunes de noviembre – Conmemoración del 20 de noviembre

12 de diciembre – Día del Empleado Bancario

25 de diciembre – Navidad