Faltan solo dos semanas para que la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) dé un giro importante. Esto se debe a la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, la cual ya tiene fecha confirmada de inauguración.

En detalle, el Tren Ligero funcionará completo desde el próximo15 de diciembre de 2025, día confirmado por las autoridades estatales y el gobernador Pablo Lemus Navarro.

El Tren Ligero inaugurará la Línea 4 próximamente en México

Como parte de su arranque, la nueva línea ofrecerá un beneficio esperado: sus primeros 15 días de funcionamiento serán gratuitos . El propósito es que los usuarios puedan adaptarse al servicio sin pagar pasaje.

¿Qué se sabe sobre la Línea 4 del Tren Ligero?

Tras tres años de trabajos, la L4 llega para fortalecer el transporte público en la zona sur del área metropolitana. Su recorrido conectará:

Tlajomulco

Tlaquepaque

Guadalajara

Esto brindará una opción de traslado más rápida, sostenible e integrada con otros sistemas como Mi Macro Periférico y Macrobús. Por ello, será posible disfrutar de traslados más eficientes en la ciudad.

Para garantizar un inicio sin contratiempos, se hicieron pruebas con autoridades municipales y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con el fin de ajustar los últimos detalles operativos.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero?

El nuevo trayecto del Tren Ligero contempla nueve estaciones:

Centro de Tlajomulco

CUTLAJO

Lomas Sur

El Cuervo

Concepción del Valle

Real del Valle

Jalisco 200 Años

Acueducto Solís

Las Juntas

Aunque Acueducto Solís podría no estar completamente terminada para la inauguración, el gobierno estatal aseguró que esto no afectará la puesta en marcha del servicio. El tren comenzará a funcionar mientras se concluyen los trabajos pendientes en esa estación.

¿El Tren Ligero es gratis?

La gratuidad durante las dos primeras semanas busca facilitar que más ciudadanos -en especial quienes viven en el sur de la ciudad- prueben y adopten este nuevo medio de transporte, una demanda que lleva años en la región.