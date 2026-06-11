Tren de MMXT, empresa de Grupo México que quiere expandirse en Argentina.

En esta noticia Grupo México en la contienda

Grupo México Transportes USA (GMXT USA), subsidiaria estadounidense de Grupo México, habría alcanzado un acuerdo con la firma estadounidense Wabtec para participar en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística (BCYL), la principal operadora ferroviaria de carga de Argentina, reportó Reuters.

De acuerdo con fuentes citadas por la agencia, la empresa controlada por el magnate mexicano Germán Larrea presentará una propuesta conjunta para competir por los activos de la compañía estatal argentina.

El Gobierno de Argentina prevé anunciar en los próximos días los detalles del proceso de privatización de BCYL, operador de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, consideradas estratégicas para el transporte de mercancías en el país sudamericano.

Grupo México en la contienda

El interés de Grupo México por el activo no es nuevo. Desde abril, la compañía figuraba entre los potenciales interesados en la operación junto con el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por empresas argentinas.

La eventual alianza entre GMXT USA y Wabtec buscaría replicar en Argentina estándares operativos y tecnológicos similares a los utilizados por ambas compañías en Estados Unidos para el transporte ferroviario de carga.

Tras conocerse el reporte, las acciones de Grupo México avanzaban 1.8% en la Bolsa Mexicana de Valores para cotizar en MXN $202.06 por acción (Ciudad de México 9:57 horas).

Además de Grupo México, otros grupos empresariales han manifestado interés en el proceso. Entre ellos destacan un consorcio agroindustrial integrado por Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza, así como la minera angloaustraliana Rio Tinto, según medios locales.

La privatización de Belgrano Cargas forma parte del plan del presidente argentino Javier Milei para reducir la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía y atraer inversión privada a la infraestructura del país.

Con información de Reuters.