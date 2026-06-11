Requisitos de la visa de Estados Unidos

A horas de iniciarse el Mundial 2026, Estados Unidos apuntó contra los extranjeros que ingresan al país con visas de turismo, pero en realidad aprovechan la estadía para crear contenido con fines comerciales. Las autoridades migratorias advirtieron que quienes viajen con este tipo de permiso no podrán trabajar para las redes sociales.

El anuncio llega en un momento clave, cuando se espera el arribo de miles de influencers que buscarán registrar y compartir el evento deportivo con millones de seguidores.

Sin visa americana ni pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal a todos los extranjeros que puedan presentar este documento

A continuación, los detalles sobre la política migratoria de Donald Trump en EE.UU.

Estados Unidos revisará la visa de los extranjeros que no cumplan con esta norma

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que si el propósito principal del viaje es generar contenido como influencer y obtener ingresos mientras se permanece en territorio estadounidense, esa actividad puede ser considerada trabajo y requerir un tipo de visado diferente.

También remarcaron que recibir ingresos desde una fuente estadounidense bajo una visa de visitante implicaría incumplir las condiciones de admisión.

¿Para qué sirve la visa de turismo?

En la actualidad, la visa de turista B-2 permite viajar por vacaciones, visitas familiares o tratamientos médicos, pero prohíbe hacer actividades laborales o percibir ingresos vinculados con trabajos desarrollados dentro del país .

Incumplir estas reglas podría derivar en cancelaciones de visa, deportaciones o restricciones migratorias futuras.

Para quienes desarrollan actividades profesionales como creadores de contenido, una de las opciones disponibles es la visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en áreas como:

Arte Negocios Ciencia Deporte

Este +ultimo permiso permite, bajo determinadas condiciones, trabajar legalmente y participar en colaboraciones comerciales o campañas promocionales.

Control migratorio durante el Mundial 2026

La administración de Donald Trump evalúa reforzar controles en aeropuertos y puestos fronterizos para detectar casos de influencers que usen visas turísticas mientras generan ingresos importantes mediante contenido digital. El argumento oficial sería proteger el mercado laboral estadounidense.

Según esa misma fuente, parte de la preocupación surgió por la exposición pública que algunos creadores hacen de sus viajes y actividades , documentando incluso el proceso para obtener visas y luego monetizar contenido grabado dentro del país.

El Mundial de la FIFA aparece como uno de los grandes escenarios para este fenómeno digital. Estados Unidos será sede de 78 de los 104 partidos del torneo, distribuidos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, Seattle, Atlanta y San Francisco, lo que convierte al evento en una oportunidad de alto impacto para creadores de contenido.