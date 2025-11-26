En esta noticia
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero los bancos no atenderán al público, dados los asuetos administrativos dispuestos por las fiestas de Fin de Año. Esta medida se suma a los feriados nacionales ya previstos por el Gobierno.
De acuerdo con el comunicado oficial, durante esas jornadas las sucursales permanecerán cerradas, aunque el sistema financiero continuará operando mediante los canales electrónicos habituales. Por esta razón, se sugiere que los clientes bancarios presten atención al comunicado oficial.
Conoce los detalles de la medida de la CNBV y evita problemas con el manejo de dinero. Dicho cierre de sucursales tendrá una duración de 48 horas a nivel nacional.
¿Qué días de asueto tiene el sector bancario?
La CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario de días inhábiles para las instituciones bancarias, es decir, las fechas en las que los bancos permanecerán cerrados y no habrá operaciones.
Días sin actividad bancaria
- 1 de enero
- Primer lunes de febrero (por la conmemoración del 5 de febrero)
- Tercer lunes de marzo (por el natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo)
- 28 y 29 de marzo (Semana Santa)
- 1 de mayo
- 16 de septiembre
- 1 de octubre
- 2 de noviembre, además del tercer lunes del mes por el aniversario de la Revolución Mexicana
- 12 y 25 de diciembre
- Todos los sábados y domingos
El sector financiero se ajusta a los asuetos decretados para la administración pública, asegurando al mismo tiempo opciones de acceso al efectivo y servicios digitales durante los días previos al cierre del año.
¿Los bancos operan en días festivos bancarios?
Pagos con tarjeta de débito, transferencias por home banking, billeteras virtuales y aplicaciones móviles están disponibles como alternativas rápidas y seguras para realizar trámites y operaciones.
La CNBV garantiza además la distribución de efectivo a las entidades correspondientes para que puedan abastecer los cajeros automáticos. Además, los usuarios podrán retirar dinero en los comercios adheridos al servicio de extracción en cajas, tales como:
- Supermercados
- Farmacias
- Cadenas de cobro y pago
- Estaciones de servicio
- Tiendas departamentales
Por otra parte, se informó que las compensaciones interbancarias se retomarán recién el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero, respectivamente.