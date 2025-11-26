Todos los bancos cerrarán durante 48 horas y no se podrá hacer operaciones presenciales por los feriados de diciembre

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero los bancos no atenderán al público, dados los asuetos administrativos dispuestos por las fiestas de Fin de Año. Esta medida se suma a los feriados nacionales ya previstos por el Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante esas jornadas las sucursales permanecerán cerradas , aunque el sistema financiero continuará operando mediante los canales electrónicos habituales. Por esta razón, se sugiere que los clientes bancarios presten atención al comunicado oficial.

Los bancos de México cerrarán durante varios días por los asuetos oficiales de Fin de Año

Conoce los detalles de la medida de la CNBV y evita problemas con el manejo de dinero. Dicho cierre de sucursales tendrá una duración de 48 horas a nivel nacional .

¿Qué días de asueto tiene el sector bancario?

La CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario de días inhábiles para las instituciones bancarias, es decir, las fechas en las que los bancos permanecerán cerrados y no habrá operaciones.

Días sin actividad bancaria

1 de enero

Primer lunes de febrero (por la conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo)

28 y 29 de marzo (Semana Santa)

1 de mayo

16 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre , además del tercer lunes del mes por el aniversario de la Revolución Mexicana

12 y 25 de diciembre

Todos los sábados y domingos

El sector financiero se ajusta a los asuetos decretados para la administración pública, asegurando al mismo tiempo opciones de acceso al efectivo y servicios digitales durante los días previos al cierre del año.

¿Los bancos operan en días festivos bancarios?

Pagos con tarjeta de débito, transferencias por home banking, billeteras virtuales y aplicaciones móviles están disponibles como alternativas rápidas y seguras para realizar trámites y operaciones.

La CNBV garantiza además la distribución de efectivo a las entidades correspondientes para que puedan abastecer los cajeros automáticos. Además, los usuarios podrán retirar dinero en los comercios adheridos al servicio de extracción en cajas, tales como:

Supermercados

Farmacias

Cadenas de cobro y pago

Estaciones de servicio

Tiendas departamentales