El Banco del Bienestar amplía las funciones de la aplicación y permite hacer transferencias de dinero

Durante el primer semestre de 2026, la aplicación del Banco del Bienestar habilitará la opción de hacer transferencias electrónicas. Más de 40 millones de usuarios, en su mayoría beneficiarios de programas sociales y becas, podrán operar sin ningún tipo de restricción.

Tras la presentación de la “Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030”, el director general del banco, Víctor Lamoyi, adelantó que de manera progresiva se incluirán también las funciones de CoDi y Dimo con el objetivo de incrementar el uso transaccional de la plataforma.

El Banco del Bienestar ampliará las funciones en la aplicación oficial de México

El directivo señaló que más de 2 millones de personas realizan consultas en la aplicación cada día, y que actualmente superan las 25 millones de descargas.

¿Por qué el Banco del Bienestar permitirá las transferencias en la aplicación?

La estrategia de la institución es ampliar el acceso a servicios bancarios para quienes aún están fuera del sistema financiero, facilitando la apertura de cuentas y tarjetas de débito en sus sucursales.

En tanto, se prevé que para 2026 aumente el número de usuarios vinculados a programas sociales, debido al crecimiento en la distribución de becas y apoyos federales.

¿Qué necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar?

Los documentos necesarios para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar pueden cambiar según el tipo de cuenta o si la persona recibe algún apoyo económico. Sin embargo, para una cuenta de ahorro común -como la básica o de nómina- y para quienes no son beneficiarios de programas gubernamentales, suele solicitarse lo siguiente, tanto en original como en copia:

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, por ejemplo, recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

En algunos casos, acta de nacimiento.

Un depósito inicial mínimo, que generalmente es de 50 pesos.

¿Cómo hacer una transferencia a Banco del Bienestar?

Para enviar dinero a una cuenta del Banco del Bienestar desde otra institución bancaria, ya sea mediante SPEI o utilizando la Clabe, lo habitual es realizar el trámite a través de la aplicación o la banca en línea del banco desde donde se hace la transferencia.