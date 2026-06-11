Los viajeros que ingresen al país deberán contar con un documento obligatorio que muchos extranjeros todavía desconocen.

Las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez mantienen una vigilancia más estricta en sus puntos de entrada, donde los controles migratorios forman parte de los procedimientos habituales para quienes buscan ingresar a territorio mexicano.

Entre los requisitos más importantes se encuentra la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), un documento que permite registrar la información de los visitantes extranjeros y que debe ser considerado antes de realizar un viaje a México.

Los viajeros que ingresen al país deberán contar con un documento obligatorio que muchos extranjeros todavía desconocen.

Documentos migratorios | ¿Qué es la Forma Migratoria Múltiple Digital y por qué es necesaria para entrar a México?

La Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD) es un documento utilizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) para registrar la entrada y salida de personas extranjeras que ingresan al país por determinados puntos de control .

El trámite permite que los viajeros proporcionen sus datos personales, información del viaje y detalles relacionados con su estancia en México. Su objetivo es facilitar los procesos migratorios y mantener un registro actualizado de los visitantes.

Aunque el procedimiento puede realizarse de manera electrónica, muchas personas desconocen que deben completarlo antes o durante su ingreso al territorio mexicano. Por ello, las autoridades recomiendan revisar los requisitos migratorios con anticipación para evitar contratiempos al momento de cruzar la frontera.

Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez: los cruces fronterizos donde aumentan los controles

Los puntos fronterizos ubicados en Baja California y Chihuahua concentran una gran cantidad de movimientos diarios entre México y Estados Unidos. Por esta razón, las autoridades mantienen operativos de revisión para verificar que los viajeros cumplan con las normas migratorias .

En ciudades como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, miles de personas realizan cruces por motivos laborales, turísticos, comerciales o familiares, por lo que contar con la documentación correspondiente resulta clave.

Los controles no significan una prohibición general de ingreso, sino una revisión para confirmar que cada persona tenga los permisos y documentos necesarios según su situación. Las autoridades migratorias pueden solicitar información adicional cuando consideren necesario verificar el motivo y las condiciones de la estancia en México.

¿Quiénes deben tramitar la FMMD para ingresar a México?

La Forma Migratoria Múltiple Digital está dirigida principalmente a personas extranjeras que ingresan al país y que requieren registrar formalmente su entrada ante las autoridades migratorias mexicanas.

El documento puede ser solicitado a visitantes que llegan por vía terrestre, aérea o marítima , dependiendo de las condiciones del viaje y del punto de ingreso utilizado. No contar con la documentación requerida puede generar retrasos en los procesos de revisión fronteriza o complicaciones al momento de intentar ingresar al país.

Por esta razón, el Instituto Nacional de Migración recomienda consultar los requisitos vigentes antes de viajar y completar los trámites correspondientes para evitar inconvenientes en los cruces internacionales.