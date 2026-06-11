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Las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez mantienen una vigilancia más estricta en sus puntos de entrada, donde los controles migratorios forman parte de los procedimientos habituales para quienes buscan ingresar a territorio mexicano.

Entre los requisitos más importantes se encuentra la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), un documento que permite registrar la información de los visitantes extranjeros y que debe ser considerado antes de realizar un viaje a México.

Los viajeros que ingresen al país deberán contar con un documento obligatorio que muchos extranjeros todavía desconocen.
Los viajeros que ingresen al país deberán contar con un documento obligatorio que muchos extranjeros todavía desconocen.

Documentos migratorios | ¿Qué es la Forma Migratoria Múltiple Digital y por qué es necesaria para entrar a México?

La Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD) es un documento utilizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) para registrar la entrada y salida de personas extranjeras que ingresan al país por determinados puntos de control.

El trámite permite que los viajeros proporcionen sus datos personales, información del viaje y detalles relacionados con su estancia en México. Su objetivo es facilitar los procesos migratorios y mantener un registro actualizado de los visitantes.

Aunque el procedimiento puede realizarse de manera electrónica, muchas personas desconocen que deben completarlo antes o durante su ingreso al territorio mexicano. Por ello, las autoridades recomiendan revisar los requisitos migratorios con anticipación para evitar contratiempos al momento de cruzar la frontera.

Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez: los cruces fronterizos donde aumentan los controles

Los puntos fronterizos ubicados en Baja California y Chihuahua concentran una gran cantidad de movimientos diarios entre México y Estados Unidos. Por esta razón, las autoridades mantienen operativos de revisión para verificar que los viajeros cumplan con las normas migratorias.

En ciudades como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, miles de personas realizan cruces por motivos laborales, turísticos, comerciales o familiares, por lo que contar con la documentación correspondiente resulta clave.

Los controles no significan una prohibición general de ingreso, sino una revisión para confirmar que cada persona tenga los permisos y documentos necesarios según su situación. Las autoridades migratorias pueden solicitar información adicional cuando consideren necesario verificar el motivo y las condiciones de la estancia en México.

¿Quiénes deben tramitar la FMMD para ingresar a México?

La Forma Migratoria Múltiple Digital está dirigida principalmente a personas extranjeras que ingresan al país y que requieren registrar formalmente su entrada ante las autoridades migratorias mexicanas.

El documento puede ser solicitado a visitantes que llegan por vía terrestre, aérea o marítima, dependiendo de las condiciones del viaje y del punto de ingreso utilizado. No contar con la documentación requerida puede generar retrasos en los procesos de revisión fronteriza o complicaciones al momento de intentar ingresar al país.

Por esta razón, el Instituto Nacional de Migración recomienda consultar los requisitos vigentes antes de viajar y completar los trámites correspondientes para evitar inconvenientes en los cruces internacionales.