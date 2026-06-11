El índice de pobreza entre las clientas de Avanza Sólido disminuyó de 48.9% a 34.65% durante 2025, una reducción de más de 14 puntos porcentuales que llevó a la institución a recibir el Premio LOGRA 2026 de Pacto Global México de las Naciones Unidas.

La distinción fue otorgada en la categoría Personas por la iniciativa “Avanzando con inclusión financiera para transformar realidades”, un modelo enfocado en mujeres emprendedoras que combina acceso al financiamiento con educación financiera, capacitación digital y acompañamiento para fortalecer pequeños negocios.

Actualmente, Avanza Sólido atiende a más de 56 mil personas en el sureste del país, de las cuales 89% son mujeres, un segmento que enfrenta mayores barreras para acceder al sistema financiero formal y a herramientas para impulsar sus actividades productivas.

Más que otorgar crédito

La institución explicó que su estrategia busca que el financiamiento se convierta en una herramienta para generar ingresos y fortalecer negocios, en lugar de limitarse a la colocación de préstamos.

“La inclusión financiera no se trata únicamente de otorgar créditos, sino de generar oportunidades para que más mujeres fortalezcan sus negocios, incrementen sus ingresos y mejoren su calidad de vida y la de sus familias”, afirmó Diana Jerónimo, directora de Impacto Social de Avanza Sólido.

De acuerdo con la organización, el acompañamiento a las emprendedoras permite que los recursos obtenidos a través del crédito tengan un mayor impacto en la consolidación de sus actividades económicas.

Apuesta por el desarrollo comunitario

Además de los servicios financieros, la institución desarrolla programas de educación financiera, salud preventiva y desarrollo empresarial con el objetivo de ampliar las capacidades de las personas que atiende y contribuir al bienestar de sus comunidades.

La financiera destacó que este enfoque busca generar beneficios sostenibles en regiones que históricamente han enfrentado menores niveles de inclusión financiera y acceso limitado a oportunidades de crecimiento económico.

Para Avanza Sólido, la reducción observada en los niveles de pobreza entre sus clientas es un indicador de que la combinación de financiamiento, capacitación y acompañamiento puede contribuir al fortalecimiento de los ingresos de las familias y al desarrollo de las comunidades donde opera.