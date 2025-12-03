La Pensión IMSS solicitará registro biométrico a los adultos mayores inscriptos en el programa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un registro biométrico obligatorio para los pensionados de la Ley 73 y Ley 97. Esta medida forma parte de una estrategia nacional para proteger la entrega de recursos y reducir los casos de fraude.

El procedimiento incluye la toma de huellas digitales y la verificación de identidad mediante reconocimiento facial. Ambos requisitos serán indispensables para continuar recibiendo la pensión mensual y para gestionar diversos trámites y servicios médicos dentro del organismo.

El IMSS solicita registro biométrico a los beneficiarios del programa social en México

Conoce los requisitos del IMSS y cobra el dinero correspondiente, en caso de cumplir con las condiciones impuestas a nivel nacional. Verifica los lineamientos del programa social.

¿Qué son las pensiones IMSS?

Se trata de un beneficio de seguridad social que garantiza ingresos y servicios básicos a los trabajadores y sus familiares cuando llega la etapa de retiro, ocurre una invalidez o en caso de fallecimiento del titular. Su financiamiento proviene de aportaciones del gobierno, los empleadores y los trabajadores.

Esquemas de pensión vigentes

El IMSS opera con dos regímenes:

Régimen de 1973 (Ley 73): para quienes cotizaron por primera vez antes del 1 de julio de 1997.

Régimen de 1997 (Ley 97): para quienes comenzaron a cotizar desde esa fecha en adelante.

Las personas con semanas registradas en ambos pueden elegir el sistema que mejor les convenga mediante el Documento de Elección de Régimen (DER).

¿Cuándo se pierde el derecho a pensión?

El IMSS advirtió que quienes no actualicen su información biométrica podrían enfrentar la suspensión temporal del pago de la pensión. La verificación es ahora un requisito clave para evitar clonaciones de identidad y asegurar que el dinero llegue al titular legítimo.

En caso de suspensión, las autoridades reactivan el pago en cuanto se complete el proceso.

¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse a la Pensión IMSS?

El instituto aún no fijó una fecha límite definitiva. No obstante, recomienda no postergar el trámite para evitar bloqueos preventivos en el sistema o complicaciones al acceder a servicios médicos y gestiones administrativas.

El registro puede hacerse a través de IMSS Digital o en los módulos dispuestos en clínicas y subdelegaciones.