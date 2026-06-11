La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha una nueva oficina de Asesoría Jurídica Intercultural en Sonora, como parte de sus acciones para ampliar el acceso a servicios legales sin costo.

El nuevo espacio busca atender principalmente a personas que requieren orientación jurídica y que, por distintas condiciones sociales, culturales o económicas, pueden tener dificultades para acceder a representación legal.

El espacio ofrecerá orientación especializada, con atención enfocada en sectores que requieren acompañamiento legal.

Confirmado | Hay una nueva oficina de asesoría legal gratuita de la Suprema Corte en Sonora

La nueva oficina de Asesoría Jurídica Intercultural fue inaugurada en Sonora con el objetivo de acercar la justicia a la población que necesita acompañamiento especializado. El proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la atención jurídica en regiones donde existen comunidades con necesidades particulares.

El espacio ofrecerá orientación legal gratuita para personas que requieran información sobre sus derechos y los procedimientos que pueden seguir ante diferentes situaciones jurídicas.

La oficina busca convertirse en un punto de apoyo para quienes no cuentan con recursos suficientes para contratar servicios legales privados o necesitan asesoramiento para resolver dudas relacionadas con procesos judiciales. Con esta apertura, la Suprema Corte amplía su presencia institucional en el estado y facilita que más ciudadanos puedan acceder a información jurídica confiable.

¿Quiénes pueden recibir asesoría legal gratis en esta oficina?

El servicio está dirigido principalmente a personas pertenecientes a comunidades indígenas y grupos que enfrentan obstáculos para acceder a la justicia. L a atención contempla un enfoque intercultural para responder a las necesidades específicas de cada usuario .

Además, podrán solicitar orientación quienes requieran apoyo para conocer sus derechos, recibir información sobre trámites legales o identificar las vías adecuadas para resolver un conflicto.

La asesoría se brindará de manera gratuita, por lo que los interesados no tendrán que pagar por la orientación inicial ofrecida por especialistas jurídicos. El objetivo es reducir las brechas de acceso a la justicia y garantizar que más personas puedan recibir acompañamiento profesional sin importar su situación económica o social.

¿Qué servicios ofrecerá la nueva oficina de la Suprema Corte en Sonora?

La oficina proporcionará asesoría jurídica especializada y atención enfocada en explicar a los ciudadanos las opciones legales disponibles según cada caso. Los especialistas orientarán sobre los pasos que pueden seguir dentro de los distintos procedimientos.

Uno de los principales enfoques será ofrecer una atención cercana y adaptada a las condiciones culturales de las comunidades que soliciten apoyo. La apertura de este espacio representa un avance en la búsqueda de una justicia más accesible, especialmente para sectores que históricamente han enfrentado dificultades para recibir representación adecuada.

Las autoridades destacaron que este tipo de oficinas permiten acercar las instituciones judiciales a la población y fortalecer el conocimiento sobre los derechos que tienen los ciudadanos.