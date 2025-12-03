El SAT advirtió por bloqueo de cuenta bancaria en México, frente a incumplimiento de obligaciones fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar el bloqueo de cuentas bancarias en cualquier institución financiera cuando detecta movimientos inusuales o transacciones que levantan sospechas. Se trata de una medida que insta a cumplir con las obligaciones fiscales y, de esta manera, combatir el lavado de dinero.

En caso de detectar operaciones bancarias fuera de lo común, el usuario podría ser objeto de una revisión fiscal por parte de organismo. Este tipo de controles no se aplican únicamente en diciembre ni como una acción excepcional: se realizan de manera regular.

El SAT hará bloqueo de cuentas bancarias en México por incumplimiento de obligaciones fiscales

Cada mes, los bancos reportan al SAT las cuentas que presentan operaciones atípicas. Esto significa que si comienzas a recibir depósitos cuyo origen no está claro, podrían iniciar un proceso de verificación.

¿Qué montos investiga el SAT?

El organismo fiscal solo acciona cuando los montos superan los 50,000 pesos . Si lo que recibiste fue una tanda o aportes entre familiares, lo más recomendable es que las transferencias tengan descripciones claras que permitan identificar de dónde provienen los recursos.

¿Cuándo el SAT bloquea cuentas bancarias?

El bloqueo de una cuenta puede aplicarse si existe incumplimiento de obligaciones fiscales, si hay una investigación relacionada con delitos tributarios o si no se atienden requerimientos de la autoridad.

Cabe destacar que no es una medida generalizada, ya que únicamente se dirige a cuentas que despiertan sospechas, por ejemplo, cuando se relaciona a la persona titular con posibles casos de lavado de dinero.

Durante el proceso, la cuenta queda inhabilitada hasta que se esclarezca la situación.

Una vez que el SAT descarta irregularidades, el acceso a los fondos se restablece y el propietario puede usarlos con normalidad. Estas verificaciones se realizan de forma periódica y con previo aviso, por lo que conviene mantener actualizado y revisar con frecuencia el Buzón Tributario.

¿El SAT audita de forma masiva?

En redes sociales circularon versiones que aseguran que las autoridades preparan revisiones masivas y bloqueos de cuentas durante diciembre. Esa información es falsa.