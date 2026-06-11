Desde el Gobierno de México se actualiza constantemente la lista de procedimientos necesarios para obtener el acta que verifica la identidad de cada persona. En este contexto, a pesar de que la digitalización ha facilitado la mejora de los trámites administrativos, se han agregado nuevas exigencias. Se recomienda consultar todos los detalles pertinentes.

Las gestiones para obtener el acta de nacimiento han incluido, durante el segundo semestre de 2025, un nuevo requisito que deben cumplir los ciudadanos para acceder a este documento esencial.

¿Qué información incluye el acta de nacimiento y para qué trámites sirve?

El acta de nacimiento constituye uno de los documentos de identidad más importantes del país, ya que acredita el nombre, nacionalidad y origen de cada ciudadano.

Es fundamental señalar que la solicitud del acta de nacimiento se lleva a cabo mediante la plataforma oficial del Gobierno www.miregistrocivil.gob.mx y se requiere no solo ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) —otro dato que identifica a los ciudadanos de México—, sino también tener acceso a Llave MX y abonar el costo correspondiente.

Además, este documento permite que cada habitante pueda ejercer sus derechos y acceder a servicios básicos como educación, salud, voto, trámite de pasaporte o credenciales, así como a otros procesos legales.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento en línea?

Para llevar a cabo la tramitación del acta de nacimiento, es crucial adherirse a un procedimiento simple, que comprende:

Iniciar sesión utilizando su Llave MX .

Seleccionar la opción “ Actas de Nacimiento ”.

Introducir su CURP y la información de filiación.

Realizar el pago correspondiente, recordando que este puede variar según la entidad.

Descargar el acta de nacimiento. Asegúrese de obtener el PDF para imprimir en papel blanco tamaño carta.

Es esencial cumplir con cada uno de estos pasos para garantizar un proceso eficiente y efectivo en la obtención del documento requerido.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento?

Cabe destacar que la gestión del acta de nacimiento implica un costo que varía de acuerdo a la entidad federativa donde se realice el trámite: