El Congreso de Chihuahua inició consultas públicas para escuchar propuestas de personas con discapacidad y fortalecer más de 40 iniciativas legislativas sobre sus derechos.

Las personas con discapacidad de Chihuahua comenzaron a participar en una serie de consultas públicas impulsadas por el Congreso estatal. El ejercicio busca recoger opiniones y experiencias para fortalecer leyes y políticas públicas enfocadas en sus derechos.

Durante el arranque de los trabajos, la diputada Herminia Gómez Carrasco afirmó que el propósito es “escuchar directamente a las personas con discapacidad, así como a sus familias y personas cuidadoras”, para construir una legislación más incluyente.

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Congreso abre espacios de participación en cinco municipios

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables destacó que las consultas incorporan mecanismos de accesibilidad. Según explicó, habrá materiales en “lectura fácil, Lengua de Señas Mexicana y convocatoria en Sistema Braille” para garantizar una participación amplia.

Las jornadas se realizarán de 11:00 a 14:00 horas en Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Parral y Ciudad Juárez. El Congreso del Estado de Chihuahua señaló que la intención es que la ciudadanía aporte propuestas que fortalezcan la protección de derechos.

Estos grupos, en la mira del Gobierno | Chihuahua, Camargo y Cuauhtémoc interrogarán a las personas con discapacidad. Congreso de Chihuahua

Analizarán inclusión, educación, accesibilidad y justicia

Las mesas de trabajo abordarán cuatro ejes principales: “Inclusión; Educación y Salud; Accesibilidad; y Acceso a la Justicia”. Cada tema permitirá conocer los retos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad en distintas regiones.

De acuerdo con la convocatoria, las opiniones recabadas servirán para enriquecer el análisis de “más de 40 iniciativas legislativas relacionadas con sus derechos”, actualmente bajo estudio en el Poder Legislativo estatal.

La diputada Herminia Gómez subrayó que el objetivo final es garantizar que “su voz forme parte de la construcción de nuevas leyes y reformas”, incorporando las necesidades reales de las personas con discapacidad en Chihuahua.