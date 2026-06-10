En esta noticia
México se prepara para 72 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento debido a la interacción de la tormenta tropical Cristina, canales de baja presión y una circulación ciclónica que afectará gran parte del territorio nacional.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del sur, occidente y sureste del país, donde podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras.
Las autoridades también advirtieron que este fenómeno provocará oleaje elevado, actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en diversas regiones del norte y sureste de México.
Estados con lluvias más intensas y tormentas eléctricas
Para el miércoles 10 de junio, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en:
- Michoacán
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco y Colima también se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
El jueves 11 de junio el temporal continuará con mayor intensidad en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco seguirán registrando lluvias muy fuertes.
Para el viernes 12 de junio, el pronóstico anticipa las condiciones más severas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde nuevamente podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia.
Alerta del SMN por vientos fuertes y oleaje elevado
Además de las precipitaciones, el sistema ocasionará fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.
Las entidades con mayor riesgo por vientos intensos serán:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Quintana Roo
- Durango
En estas zonas se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente entre jueves y viernes.
También se prevé oleaje de hasta tres metros de altura en costas del Pacífico y del Caribe mexicano, especialmente en:
- Oaxaca
- Chiapas
- Jalisco
- Michoacán
- Quintana Roo
- Campeche
- Yucatán
Ola de calor extremo en México
Aunque gran parte del país enfrentará lluvias, la onda de calor seguirá afectando al norte de México.
En Sonora y Baja California las temperaturas podrían superar los 45 grados, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa se esperan máximas de entre 40 y 45 grados.