México se prepara para 72 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento debido a la interacción de la tormenta tropical Cristina, canales de baja presión y una circulación ciclónica que afectará gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del sur, occidente y sureste del país, donde podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras.

Pronóstico de lluvias del SMN en México

Las autoridades también advirtieron que este fenómeno provocará oleaje elevado, actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en diversas regiones del norte y sureste de México.

Estados con lluvias más intensas y tormentas eléctricas

Para el miércoles 10 de junio, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en:

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco y Colima también se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El jueves 11 de junio el temporal continuará con mayor intensidad en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco seguirán registrando lluvias muy fuertes.

Para el viernes 12 de junio, el pronóstico anticipa las condiciones más severas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde nuevamente podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia.

Alerta del SMN por vientos fuertes y oleaje elevado

Además de las precipitaciones, el sistema ocasionará fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Las entidades con mayor riesgo por vientos intensos serán:

Chihuahua Coahuila Nuevo León Quintana Roo Durango

En estas zonas se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente entre jueves y viernes.

También se prevé oleaje de hasta tres metros de altura en costas del Pacífico y del Caribe mexicano, especialmente en:

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Michoacán

Quintana Roo

Campeche

Yucatán

Ola de calor extremo en México

Aunque gran parte del país enfrentará lluvias, la onda de calor seguirá afectando al norte de México.

En Sonora y Baja California las temperaturas podrían superar los 45 grados, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa se esperan máximas de entre 40 y 45 grados.

El pronóstico indica que las altas temperaturas persistirán durante los próximos días, especialmente en regiones del noroeste y norte del país.