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México se prepara para 72 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento debido a la interacción de la tormenta tropical Cristina, canales de baja presión y una circulación ciclónica que afectará gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del sur, occidente y sureste del país, donde podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras.

Pronóstico de lluvias del SMN en México
Pronóstico de lluvias del SMN en México

Las autoridades también advirtieron que este fenómeno provocará oleaje elevado, actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en diversas regiones del norte y sureste de México.

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Estados con lluvias más intensas y tormentas eléctricas

Para el miércoles 10 de junio, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco y Colima también se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El jueves 11 de junio el temporal continuará con mayor intensidad en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco seguirán registrando lluvias muy fuertes.

Para el viernes 12 de junio, el pronóstico anticipa las condiciones más severas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde nuevamente podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia.

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Alerta del SMN por vientos fuertes y oleaje elevado

Además de las precipitaciones, el sistema ocasionará fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Las entidades con mayor riesgo por vientos intensos serán:

  1. Chihuahua
  2. Coahuila
  3. Nuevo León
  4. Quintana Roo
  5. Durango

En estas zonas se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente entre jueves y viernes.

También se prevé oleaje de hasta tres metros de altura en costas del Pacífico y del Caribe mexicano, especialmente en:

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Quintana Roo
  • Campeche
  • Yucatán

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Ola de calor extremo en México

Aunque gran parte del país enfrentará lluvias, la onda de calor seguirá afectando al norte de México.

En Sonora y Baja California las temperaturas podrían superar los 45 grados, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa se esperan máximas de entre 40 y 45 grados.

El pronóstico indica que las altas temperaturas persistirán durante los próximos días, especialmente en regiones del noroeste y norte del país.