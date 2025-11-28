Hay un nuevo horario para operar en entidades banccarias.

A medida que las instituciones financieras avanzan en la modernización de sus servicios, se observa una transformación en el funcionamiento de los bancos. Uno de aspectos más importantes es la atención al cliente.

En efecto, algunas sucursales han comunicado que ofrecerán atención presencial los sábados para aquellos clientes que no puedan realizar sus trámites de lunes a viernes y que requieran hacerlo durante el fin de semana.

Este cambio en la atención al cliente es un aspecto fundamental de la transformación que están experimentando las instituciones financieras.

Los bancos ya no funcionarán de lunes a viernes: estos son los nuevos días de atención.

Descubre qué bancos están abiertos los sábados en México

Con el objetivo de proporcionar un servicio más integral, varias sucursales bancarias en la Ciudad de México (CDMX) han decidido ampliar su horario de atención, abriendo sus puertas los sábados, a pesar de que este día no es considerado laborable.

Las sucursales de Inbursa que estarán operativas los sábados de 09:00 a 15:00 son las siguientes:

Sanborns Centro Insurgentes. Av. Insurgentes Sur No. 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900 Ciudad de México.

Sanborns San Antonio. Insurgentes Sur No. 882, Del Valle Centro, C.P. 03100 Ciudad de México.

Sanborns Parque Delta. Avenida Cuauhtémoc No. 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000 Ciudad de México.

Sanborns Reforma 222. Reforma, Subancla 03 No. 222, Juárez, C.P. 06600 Ciudad de México.

Sanborns Buenavista Forum. Av. Insurgentes Nte. 70, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México.

Por su parte, las sucursales de BBVA que abrirán los sábados de 09:00 a 14:30 son las siguientes:

World Trade Center. Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Gran Sur. Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700 Ciudad de México, CDMX.

San Jerónimo. Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 10200 Ciudad de México, CDMX.

Nueva Santa María. Av Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco, 02800 Ciudad de México, CDMX.

Félix Cuevas. Félix Cuevas 206, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX.

Perisur. Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530 Ciudad de México, CDMX.

Plaza Observatorio. Av Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón, 01120 Ciudad de México, CDMX.

Metrópoli Patriotismo. Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, CDMX.

Plaza Leones. Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón, 01710 Ciudad de México, CDMX.

Parque Delta. Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX.

Patio Santa Fe. Prol. P.º de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX.

Plaza Universidad. Av. Universidad 1000, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.

San Juan de Aragón. Av. José Loreto Fabela 55, Col. San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07920 Ciudad de México, CDMX.

Toreo. Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, 53390 Estado de México.

Miramontes Zapamundi. Canal de Miramontes 2600, Col. Los Cipreses, Coyoacán, 04830 Ciudad de México, CDMX..

Días en los que los bancos permanecerán cerrados a nivel nacional

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha determinado las fechas en las que las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante el año 2024 y por ende, no ofrecerán servicios. Las fechas establecidas son las siguientes:

1 de enero;

Primer lunes de febrero;

Tercer lunes de marzo;

28 y 29 de marzo;

1 de mayo;

16 de septiembre;

1 de octubre;

2 de noviembre;

20 de noviembre;

12 de diciembre;

25 de diciembre.

A pesar de que las sucursales estarán cerradas en estas fechas, los usuarios tendrán la posibilidad de realizar transacciones a través de más de 66,000 cajeros automáticos que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional.