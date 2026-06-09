¿Cobras tu pensión o apoyo económoico con el Banco del Bienestar? Atención, porque las personas adultas mayores que cobran su pensión directamente en las sucursales de este banco deberán presentar obligatoriamente su tarjeta bancaria y una identificación oficial vigente para poder retirar sus recursos por ventanilla.

La medida del Gobierno de México aplica para quienes prefieren acudir al banco y realizar el trámite con atención personalizada, en lugar de utilizar los cajeros automáticos. De esta manera, la Secretaría del Bienestar busca garantizar una entrega segura de los apoyos y agilizar el proceso de retiro para los beneficiarios de los programas sociales.

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Registro a Pensiones del Bienestar abrirá del 22 al 28 de junio

De manera paralela, la Secretaría de Bienestar anunció una nueva jornada de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, la cual se realizará del 22 al 28 de junio en todo el país.

“Del 22 al 28 de junio se realizarán registros a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar”, informó la dependencia federal. Las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de acuerdo con el calendario que será difundido próximamente.

Los tarjetahabientes que no podrán cobrar este mes si tiene el NIP bloqueado . Gobierno de México

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más y otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales durante 2026. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años.

Para realizar el trámite, los solicitantes deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Durante el proceso de registro podrán designar a una persona auxiliar. “Durante el trámite también pueden nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos”, precisó la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades recordaron que estos programas son públicos y que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.