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¿Cobras tu pensión o apoyo económoico con el Banco del Bienestar? Atención, porque las personas adultas mayores que cobran su pensión directamente en las sucursales de este banco deberán presentar obligatoriamente su tarjeta bancaria y una identificación oficial vigente para poder retirar sus recursos por ventanilla.

La medida del Gobierno de México aplica para quienes prefieren acudir al banco y realizar el trámite con atención personalizada, en lugar de utilizar los cajeros automáticos. De esta manera, la Secretaría del Bienestar busca garantizar una entrega segura de los apoyos y agilizar el proceso de retiro para los beneficiarios de los programas sociales.

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Registro a Pensiones del Bienestar abrirá del 22 al 28 de junio

De manera paralela, la Secretaría de Bienestar anunció una nueva jornada de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, la cual se realizará del 22 al 28 de junio en todo el país.

“Del 22 al 28 de junio se realizarán registros a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar”, informó la dependencia federal. Las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de acuerdo con el calendario que será difundido próximamente.

Los tarjetahabientes que no podrán cobrar este mes si tiene el NIP bloqueado .
Los tarjetahabientes que no podrán cobrar este mes si tiene el NIP bloqueado .Gobierno de México

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más y otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales durante 2026. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años.

Para realizar el trámite, los solicitantes deberán presentar:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Teléfono de contacto

Durante el proceso de registro podrán designar a una persona auxiliar. “Durante el trámite también pueden nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos”, precisó la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades recordaron que estos programas son públicos y que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

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