Los juicios administrativos en México tendrán nuevas reglas tras la publicación de una reforma integral a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entre los cambios más relevantes se encuentran plazos máximos para que magistrados y salas resuelvan promociones, incidentes y sentencias.

La modificación legal busca una justicia administrativa más ágil y eficiente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA. Además, incorpora nuevas herramientas digitales y mecanismos para acelerar la resolución de controversias entre particulares y autoridades.

Nuevos plazos y mayor control sobre los procedimientos

Nuevos plazos y mayor control sobre los procedimientos

La reforma establece límites de tiempo para la atención de diversos actos procesales, con el objetivo de evitar retrasos excesivos. También contempla medidas para agilizar los juicios sumarios y aquellos de “resolución exclusiva de fondo”.

Otro de los cambios relevantes es la incorporación de sanciones por “litigios frívolos”, conductas dilatorias e incumplimiento de resoluciones. Con ello, se busca reducir prácticas que prolongan innecesariamente los procesos judiciales administrativos.

Cambian los juicios en México: el Gobierno impuso nuevos límites de tiempo a jueces y autoridades del Poder Judicia

Justicia digital y cumplimiento obligatorio de sentencias

El nuevo marco legal fortalece el “Sistema de Justicia en Línea” y amplía la posibilidad de realizar trámites digitales.

La intención es facilitar el acceso a los procedimientos y reducir tiempos de gestión para ciudadanos y autoridades.

Asimismo, la reforma incorpora mecanismos más estrictos para obligar a las autoridades a cumplir las sentencias emitidas por el TFJA. No obstante, especialistas advierten que el reto será que la modernización tecnológica y los recursos institucionales avancen al ritmo de las nuevas obligaciones.