Entre 2025 y 2026 la CFE realizó más de 21 mil obras de electrificación, que beneficiaron a más de 600 mil personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “van muy bien” y que la empresa pública cerrará 2026 con superávit. Lo dijo en la conferencia matutina de este miércoles 7 de octubre, al ser cuestionada sobre la situación financiera de la compañía .

Según explicó, el Gobierno realizará una inversión total de 1.16 billones de pesos durante el sexenio. La CFE cuenta con distintos mecanismos de financiamiento, en ese sentido, la mandataria señaló que los proyectos de inversión mixta permiten usar financiamiento privado, pero con los activos bajo control de la empresa, es decir, sin entregar en propiedad la infraestructura estratégica a particulares.

Cómo se distribuirá la inversión

Del total de 1 billón 168 mil 710 millones previstos hasta el 2030, en generación se combinarán recursos de la CFE , unos 142 mil millones, proyectos mixtos por cerca de 452 mil millones, e inversión privada de alrededor de 200 mil millones, que se destinarán de la siguiente manera:

Generación eléctrica: 794 mil millones de pesos

Transmisión: 161 mil millones

Distribución: 72 mil millones

Gasoductos: 140 mil 906 millones

Para el 2030, el Gobierno prevé incorporar unos 32 mil MW al Sistema Interconectado Nacional. En la conferencia también se habló de movilizar alrededor de 38 mil MW, pero la cifra oficial de referencia para el cierre del sexenio es 32 mil.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de la CFE, Emilia Calleja, en el Central Ciclo Combinado González Ortega. X/@EmiliaCallejaA

En paralelo, el Gobierno busca incrementar la participación de las energías renovables de 24% a 38%. De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, el Estado participa con alrededor de 57% de la generación, mientras que la meta para 2030 se ubica en alrededor de 60% a 61%.

La Secretaría de Energía también reportó una cobertura eléctrica de 99.88% de los hogares y una meta de llegar a 99.9%, la previsión del Gobierno es alcanzar ese porcentaje entre 2028 y principios de 2029.

Cuáles son los avances informados por la CFE

La directora general de la CFE, Emilia Calleja, informó que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado, con 3 mil 203 MW de capacidad en conjunto. La empresa prevé sumar nueve centrales más hacia 2030, con más de 9 mil 300 MW, y 58 proyectos de generación renovable que superan los 10 mil 400 MW.

Además, entre 2025 y 2026 la CFE realizó más de 21 mil obras de electrificación, que beneficiaron a más de 600 mil personas, y concluyó ocho proyectos de modernización de centrales hidroeléctricas.

Las centrales de ciclo combinado funcionan con gas natural, y el sector eléctrico representa cerca de 60% del consumo de ese combustible en México. De los recursos para gasoductos, la CFE destinaría unos 53 mil millones y el Cenagas, alrededor de 87 mil millones.