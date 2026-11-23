El delivery dejó de ser un canal complementario para los restaurantes en México. Actualmente, los pedidos a domicilio representan alrededor de 30% de las ventas de algunos establecimientos y pueden alcanzar hasta 40%, una participación que ha obligado a los negocios gastronómicos a replantear sus estrategias comerciales, desde el diseño de sus menús hasta la forma en que preparan y presentan sus productos.

El cambio también abre una oportunidad para los restaurantes que buscan incrementar sus ingresos sin depender exclusivamente de la afluencia de clientes a sus establecimientos. Sin embargo, competir en las plataformas digitales requiere algo más que habilitar un servicio de entrega, pues implica entender los hábitos de consumo, ajustar la oferta y garantizar que la experiencia del cliente se mantenga después de que el pedido sale de la cocina.

“Antes de la pandemia, el delivery representaba entre 5 y 15% de la venta de los restaurantes. Hoy en día ya vemos restaurantes, panaderías, cafés que llegan a tener hasta 40%, y el promedio está estacionado más o menos en 30%”, explicó José Luis Montalvo, director de Restaurantes en Rappi México, en entrevista con El Cronista.

La estacionalidad es otra oportunidad para los negocios. Fechas como el Día de las Madres, el 15 de septiembre, el Super Bowl o temporadas como la de pan de muerto generan incrementos importantes en la demanda, aunque cada una tiene características distintas y exige una preparación específica.

En el caso de las panaderías, la venta de pan de muerto puede generar incrementos de hasta 40%, mientras que durante el Día de las Madres Rappi observa crecimientos superiores al 50% en las ventas. Para los restaurantes de comida mexicana, el 15 de septiembre puede representar un aumento de hasta el 100%, es decir, duplicar las ventas de un día habitual.

“Son picos de demanda muy agresivos. Es dinero que, si no están listos los restaurantes, pueden dejar sobre la mesa”, señaló Montalvo.

Menús, precios y fotografías

Una de las principales estrategias para capitalizar esos periodos consiste en adaptar la oferta al momento de consumo. No es lo mismo preparar un menú para el Día de las Madres, cuando predominan los paquetes familiares, que para el Super Bowl, cuando los pedidos suelen concentrarse en alitas, hamburguesas y pizzas en presentaciones de mayor volumen.

Por ello, Rappi trabaja con los restaurantes para identificar qué productos pueden comercializar, qué combinaciones funcionan mejor y cómo diseñar paquetes que eleven el monto de cada pedido sin perder atractivo para el consumidor.

La plataforma también comparte información sobre los horarios de mayor demanda, los productos más vendidos y los precios que generan mejores niveles de conversión. El objetivo es que los establecimientos puedan ajustar su oferta y evitar que los incrementos de pedidos terminen por saturar sus cocinas.

La competencia también se libra dentro de la aplicación. De acuerdo con Montalvo, un usuario dedica en promedio entre seis y ocho segundos a explorar las opciones disponibles, por lo que la presentación del restaurante puede determinar si consigue captar un pedido o pierde la oportunidad frente a otro establecimiento.

“Mi recomendación siempre a los restaurantes más pequeños es que tengan un menú muy atractivo, que tengan las fotos como deben de ser, que tengan ordenado el menú como debe de ser y las descripciones lo más detalladas posible”, explicó.

La operación es el segundo factor. Empaques inadecuados, problemas con las temperaturas o tiempos de entrega prolongados pueden afectar la experiencia del consumidor y reducir las posibilidades de que vuelva a comprar.

“Ya hiciste que te pidieran, pero si la experiencia es muy mala, no regresan. Y reactivar usuarios es muy complicado”, advirtió.

Los datos y la inteligencia artificial entran a la cocina

El análisis de información se ha convertido en otra herramienta para los restaurantes que buscan mejorar su desempeño en las plataformas. Mientras que los establecimientos tradicionales suelen limitar sus indicadores a las ventas, el ticket promedio y el número de comensales, el delivery permite conocer con mayor detalle el comportamiento de los consumidores.

Rappi analiza, por ejemplo, cuánto aumenta la venta de un restaurante frente a un día habitual, en qué horarios se concentra la demanda, qué productos tienen mayor aceptación y qué rangos de precios favorecen la conversión.

También puede identificar cuántos usuarios visitaron una tienda, cuáles agregaron productos al carrito sin concretar la compra y qué tipo de consumidores regresaron después de un periodo de inactividad.

Con esa información, la compañía busca que los restaurantes ajusten sus menús, incorporen complementos, modifiquen precios y diseñen promociones con mayor precisión.

Como parte de esta estrategia, Rappi lanzó un portal unificado para sus restaurantes aliados, en el que pueden consultar indicadores de operación, menú y pagos, además de utilizar un agente de inteligencia artificial que realiza diagnósticos y ofrece recomendaciones sobre el desempeño de sus negocios.

La herramienta se encuentra en una primera etapa y la compañía prevé actualizarla trimestralmente para mejorar sus capacidades.

La oportunidad no se limita a las grandes cadenas. Rappi tiene alrededor de 70,000 restaurantes afiliados en México, de los cuales aproximadamente 55,000 son pequeños establecimientos o negocios con una o dos sucursales, según Montalvo.

Para estos comercios, la visibilidad es uno de los principales desafíos. La plataforma cuenta con anuncios patrocinados que permiten a los restaurantes invertir para aparecer en las primeras posiciones de la aplicación, aunque el directivo considera que la calidad del menú y la operación siguen siendo fundamentales para construir una base de clientes recurrentes.

“El delivery está muy democratizado. Si tú eres un restaurante pequeño que realmente se enfoca en delivery, vas a ver el retorno. Después va a ser un juego de que la gente te conozca y sepas retenerla”, concluyó.