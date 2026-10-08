El Gobierno federal trabaja en la regulación del contenido violento en las redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para frenar la difusión de contenidos violentos en internet y, particularmente, las redes sociales. La medida se conoció después de que dos jóvenes irrumpieran armados en un centro educativo, mataran a una docente e hirieran a otras cuatro personas.

“Estoy conformando un grupo de trabajo para exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento que encuentren comunicados o acciones que inciten a la violencia, al abuso o al acoso”, explicó en conferencia de prensa, en referencia tanto a la web como a las redes sociales. La mandataria defendió la medida al señalar que ya se han registrado “tres o cuatro” episodios similares en los últimos años.

Quiénes integrarán el grupo de trabajo para frenar la difusión de violencia en las plataformas digitales

De acuerdo a lo detallado por Sheinbaum, el equipo de trabajo será interinstitucional integrado por la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital e Instituciones académicas y expertos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que el grupo será coordinado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.

El Gobierno de México busca poner un freno a la difusión de violencia en plataformas digitales.

Cuál es el plan para limitar la difusión de violencia en plataformas digitales

García Harfuch adelantó que la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales, redes sociales incluidas, en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

El plan también incluye:

Buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo.

Mecanismos para orientar y acompañar a adolescentes y jóvenes.

Mayor participación de padres, madres y educadores en la prevención de la violencia digital.

El funcionario aclaró que consultar contenidos o expresarse en redes no significa por sí mismo que se vaya a cometer un delito . Según dijo, la labor de inteligencia consiste en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata.

Cómo sucedió el ataque en Coahuila

El anuncio se produjo un día después del ataque en la Secundaria General No. 13 de Torreón. La Fiscalía de Coahuila aún investiga el móvil y revisa los dispositivos y las publicaciones en redes de los detenidos. El Gobierno federal, por su parte, vinculó la medida con la prevención de hechos similares y con la responsabilidad de las plataformas ante contenidos que inciten a la violencia.

La medida del Gobierno se produce tras que dos hermanos de 18 años, exalumnos de una secundaria en Coahuila, en el norte del país, irrumpieran en el centro educativo armados con machetes. Según el balance actualizado por García Harfuch, murió una docente y resultaron heridas otras cuatro personas: dos profesores, un alumno y una mujer.

Los agresores, conocidos por vecinos de la zona como “Los Cuates”, se encuentran bajo custodia policial. Hasta ahora se desconoce su motivación.